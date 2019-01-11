臭氧濃度創廿年新高　內地污染物跨境襲港　環保署料會再升

港府近年致力改善空氣污染，但本港臭氧濃度卻創20年新高，且未來有機會再升。環保署承認臭氧超標是嚴峻問題，但由於該二次污染物是區域污染物，即主要來自珠三角地區，需與內地廣東省政府合作應對。但環保署同時指出，本港正積極減少另一空氣污染物，即臭氧「天敵」一氧化氮的排放，意味對臭氧的消耗將會減少，臭氧濃度將繼續升。

何德賢解釋，臭氧是區域性污染物，由氮氧化物及揮發性有機化合物在陽光下經化學反應在區內形成。（林若勤攝）

環保署今日（11日）回顧本港去年的空氣質素，眾多污染物中，只有臭氧上升。環保署自1999年開始量度臭氧量，一般監測站的年均濃度由最初的每立方米34微克大增53%至去年每立方米52微克，創廿年新高。

環保署數據顯示，去年本港13個一般監察站中，有8個超標，當中以塔門及將軍澳監察站最嚴重。環保署助理署長（空氣質素政策）何德賢承認，臭氣超標是嚴峻問題。環保署首席環境保護主任梁啟明就指，臭氧有刺激性，當中長期的健康影響較顯著，如對人體呼吸系統有影響。

雖然臭氧濃度按年上升，但香港角色卻較被動。何德賢解釋，臭氧是區域性污染物，由氮氧化物及揮發性有機化合物在陽光下經化學反應在區內形成，而且可隨風傳輸。當天晴炎熱、風勢微弱時，臭氧濃度易超標。何續指，不同種類的揮發性有機化合物的活性不同，所產生臭氧的能力都不同，需與廣東省政府共同應對。

事實上，臭氧有一「天敵」，就是汽車排放的一氧化氮。但梁啟明預告，由於將來會有更多減少一氧化氮的措施出台，預告臭氧濃度會繼續上升。