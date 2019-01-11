華永會荃灣墳場設「寧馨園」　免費安葬未滿24周離世胎兒

胎兒夭折是椎心之痛，惟按現行法例，離世胎兒不屬人類遺骸，未能安葬墓地。華人永遠墳場管理委員會，就於荃灣華人永遠墳場，將花槽位置改建為紀念花園，名為「寧馨園」，設219個永久遺骸埋置位及一個不設上限的撒灰池，並設有250個牌匾，供刻上離世胎兒的名字，以作永念。「寧馨園」服務費用全免，今日（11日）起至本月25日接受申請，並待2月1日抽籤決定申請人獲分配位置。

「寧馨園」設2款明信片及1款掛咭，家屬可將心意寫在卡片上，並存於郵箱。（高仲明攝）

按現行法例，未滿24周離世的胎兒不屬人類遺骸，未能安葬或撒放於墓地龕位或紀念花園内。華永會獲政府部門批准，於荃灣華人永遠墳場建「寧馨園」，為該些離世胎兒提供安息之地。「寧馨園」前身為花槽位置，面積約300平方呎，建造費約100萬元，其命名意為紀念美好的孩兒，花園按紀念主題設計，環境寧靜莊嚴。

設219個永久埋置位

「寧馨園」内設有219個埋置位置及一個撒放骨灰的地方，華永會營運及企業傳訊主管李詠絮介紹，埋置位置分三層空間，在最上面一層鋪有石春，底下的都是泥土。每幅嬰骸都會獲獨立空間，華永會會提供可化解的粉紅色或粉藍色紙箱以放置胎兒遺骸，安葬後回歸大自然。埋置位置是永久擁有。至於撒灰池則沒有上限，不過華永會不提供火化服務。

可選擇在雲石牌匾刻上胎兒名字

一幅紀念牆壁上設有250個雲石牌匾位置，以蜂巢圖形排列，達凝聚之感。離世胎兒埋置或撒灰後，父母可選擇在紀念牌匾刻上孩兒名字。華永會亦邀請了插畫師設計了2款明信片及1款掛咭，家屬可將心意寫在卡片上，抒發對離世胎兒的懷念，並寄放入特設的「郵箱」，或掛於以樹型為圖樣的掛壁上。「寧馨園」的探訪時間與墳場開放時間一樣。

在埋置位安放嬰骸的紙箱，有粉紅及粉藍色選擇。（高仲明攝）

華永會由即日起至1月25日期間，接受「寧馨園」服務申請。離世胎兒的父親或母親必須為香港永久居住、並有華人血統的人士，並需提交由醫院或醫療機構發出的流產證明，或相關文件辦理申請。華永會將於2月1日抽籤，決定申請人是否可獲分配埋置位置或紀念牌匾位置，以及先後次序，料申請人最快可於2月18日辦理手續。若有剩餘埋置位，會再安排申請。

華永會行政總監麥鉅然表示，「寧馨園」的設立目的為夭折嬰兒提供一個莊嚴的長眠之所，以撫慰父母的傷心之情。若有服務需求，會在華永會的將軍澳墳場，再物色地方設置該類紀念花園。

「寧馨園」服務申請條件︰