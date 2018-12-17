沙嶺墳場採用環保設計 最快2021年提供五萬四千個龕位

陰宅供應短缺，香港公營骨灰龕位供應緊張，去年公營骨灰龕位平均輪候時間達46個月，突破2016年的42個月。政府提出在文錦渡沙嶺墳場興建骨灰龕場，面積達8.3公頃，提供共20萬骨灰龕位及10個火化爐。

由於香港人口不斷老化，死亡人數及火葬數目亦每年遞增，2017年共有45,883人死亡，當中有42,809宗火葬數字，佔死亡人數的93%。而2027年預測每年死亡人數急升至57,400人，預測有54,500宗火葬數字。

沙嶺墳場骨灰安置所設施工程計劃將分為四期進行，共提供20萬個骨灰龕位。（區議會文件）

報告指，沙嶺墳場骨灰安置所設施工程計劃將分為四期進行，首期工程預計於2020年第三季展開，最快可於2024年完成，提供五萬四千個龕位，各期工程預計，分階段於2024年至2032年落成。沙嶺骨灰安置所首期工程，將會建造兩座骨灰安置所大樓、一個紀念花園、化寶爐及公共交通上落客區。

第一期工程預計於2021年第二季落成，共提供5萬4千個龕位。（區議會文件）

沙嶺墳場遠離民居，附近缺乏公路及交通配套，有議員擔心增設骨灰安置所計劃落實前，當春秋二祭，該區交通不勝負荷，出現嚴重交通問題，影響居民出入。報告指，會擴闊沙嶺道、在沙嶺道與文錦渡路交界處附近興建上落客點及擴闊蓮麻坑路。而在節日時間，會分階段在多個地點設立巴士上落客區，提供特別巴士服務，解決交通問題。

沙嶺墳場採用環保設計 ，利用原本的植物及自然景觀設計，營造不一樣的骨灰安置所。（區議會文件）

沙嶺骨灰安置所採用環保原則設計，利用沙嶺的天然地形及環境設計，以植物及樹木作為屏障，避免破壞現時的自然景觀，還有供灌溉之用的雨水循環系統、升降機再生電能系統及發光二極管照明燈具等環保設計。骨灰安置所的公共清煙環保化寶爐設於地面，集中處理焚燒冥鏹活動，設計上採用適當的抽風比率，再經噴淋裝置及靜電除煙裝置，能夠有效淨化空氣。