倡引入獅子老虎治野豬？　劉業強回應：我不擅辭令　引發大家誤會

立法會議員劉業強昨日（10日）向特首林鄭月娥獻計，引入野豬天敵治理野豬過度繁殖問題，漁護署今日（11日）表示野豬天敵為獅子、老虎等頂級肉食動物，又或者疾病，因風險較大不會考慮。 劉業強的「神建議」備受網民批評，他在社交媒體專頁上回應事件，表示自己「不擅辭令，喺議事廳講得唔清楚」，但指引起大眾對野豬問題的關注，「都不失為一件好事」。

劉業強日前建議政府引入「野豬天敵」挨批，他在其facebook專頁指，自己不擅辭令引起誤會。（劉業強facebook專頁截圖）

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2017年野豬出沒報告逾700宗 六年增三倍

近年不時有野豬出沒在市區，劉業強提出引入野豬天敵，減少其數量。大埔區議會漁農工商、旅遊及文娛康體委員會今日亦討論野豬管理行動，出席會議的漁護署高級濕地及動物護理主任張家盛表示，2017年時，全港共收到738宗野豬出沒報告，較2011年急升三倍。他續指，署方2018年推行野豬避孕及搬遷先導計劃，去年共捕提了130隻，並分別為當中48隻及6隻做避孕、絕育。他又稱，署方會藉減少食物來源、公眾教育、加派人手監察野豬等，處理問題。

會議上有議員跟進引入野豬天敵的問題。張家盛表示，野豬的天敵可能是頂級的食肉動物，例如獅子、老虎等；至於另一天敵則為疾病。他續稱，如只是單純為了管理野豬，而引入其天敵，風險會高過其他方法，署方暫時不會考慮。

備受批評的劉業強在自己的facebook專頁解釋，指在立法會的發言，意思是「現時野豬已經殺入市區，威脅市民人身安全，政府會否讓野豬狩獵隊復出？如果再唔做嘢，唔通要引入『野豬天敵』幫手控制咩？」

現時野豬已經殺入市區，威脅市民人身安全，政府會否讓野豬狩獵隊復出？如果再唔做嘢，唔通要引入「野豬天敵」幫手控制咩？ 劉業強在立法會提問

漁護署早前公布2011至2017年涉及野豬出沒、拯救及滋擾的投訴個案，由2011年的225宗，升至2017年的738宗。（漁護署）

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咁唔通真係要引入「野豬天敵」孟加拉虎或野狼來香港咩？當然行唔通啦！大家都知道無可能引入這些野生動物，令香港變成Safari。 劉業強今日在FB回應

劉業強：大家都知道無可能引入野生動物 令香港變成Safari

他指自己不擅辭令，在議事廳講得不清楚，引發大家討論和誤會：「咁唔通真係要引入「野豬天敵」孟加拉虎或野狼來香港咩？當然行唔通啦！大家都知道無可能引入這些野生動物，令香港變成Safari。」

劉業強續稱，今次口誤引起迴響或關注，都不失為一件好事，至少令公眾更加正視野豬所帶來的問題：「但笑還笑，野豬真係具攻擊性的。」他更在帖文上載一段片段，表示是朋友在數碼港公園拍完後傳給他，片段中有個小朋友踏單車，期間有野豬從遠處突然高速衝前，小朋友連人帶車被拋起，幸好最終無大礙。

劉業強認為，野豬是野生動物，不是寵物，千萬不要輕視問題而令悲劇發生。又指漁護署2017年暫停狩獵野豬，改以避孕和放回方式控制數量，但明顯成效不彰，政府應該儘快再想辦法，有效地控制野豬數目，亦呼籲市民不要再餵飼野豬。