近年不時有野豬出沒在市區，早前經民聯立法會議員劉業強提出，引入野豬天敵，減少其數量。大埔區議會今日（11日）討論野豬的管理問題，漁護署表示，野豬的天敵或是頂級肉食動物，如獅子、老虎；另一天敵則是疾病，故認為引入天敵的風險較大，暫時不會考慮。

香港不時有野豬出沒（資料圖片／林振華攝）

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野豬出沒報告升三倍

大埔區議會漁農工商、旅遊及文娛康體委員會今日討論野豬管理行動，大埔區區議員劉志成表示，野豬有時出沒在行人路邊，市民需繞路回家；更有野豬闖入民居。他批評，漁護署只有6位人員處理全港野豬，認為署方應爭取資源，處理日益嚴重的野豬問題，讓野豬回到深山。

漁護署高級濕地及動物護理主任張家盛表示，2017年時，全港共收到738宗野豬出沒報告，較2011年急升三倍。他續指，署方2018年推行野豬避孕及搬遷先導計劃，去年共捕提了130隻，並分別為當中48隻及6隻做避孕、絕育。他又稱，署方會藉減少食物來源、公眾教育、加派人手監察野豬等，處理問題。

漁護署早前公布2011至2017年涉及野豬出沒、拯救及滋擾的投訴個案，由2011年的225宗，升至2017年的738宗。（漁護署）

漁護署：野豬天敵是頂級食肉動物

會議上有議員跟進引入野豬天敵的問題。張家盛表示，野豬的天敵可能是頂級的食肉動物，例如獅子、老虎等；至於另一天敵則為疾病。他續稱，如只是單純為了管理野豬，而引入其天敵，風險會高過其他方法，署方暫時不會考慮。他又指，由於香港太細，而且技術有限，較難以圈養、設安置區等處理野豬。