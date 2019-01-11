領最低工資者55歲以上佔半　最低工資委員會：收緊綜援或令數字增

港府已接納將最低工資上調至37.5元，立法會通過後，將於5月1日生效。最新數據顯示，去年上半年領取最低工資有2.6萬人，55歲以上低技術勞工佔過半數。被問到政府收緊長者綜援門檻後，投身勞動市場的長者會否增多，最低工資委員會主席王沛詩指或有可能，但無掌控實際數據，且需待時間觀察。

政府收緊長者綜援門檻後，最低工資委員會主席王沛詩（右）表示投身勞動市場的長者或有可能增多。（陳淑霞攝）

港府今（11日）宣布，特首會同行會已接納最低工資委員會建議，將最低工資由34.5元調升至37.5元，增幅達8.7%。

《最低工資委員會2018報告》顯示，於去年5月至6月期間，領取最低工資者有2.7萬人，佔勞動力0.9%，當中有過半數屬55歲以上、其次為45至54歲組群，佔總體22.7%，前者較上一次最低工資（32.5元）實行時，增加8.3個百分比。《報告》又指，82%最低工資勞工於低薪行業工作，包括零售、飲食、保安及清潔等。

長者非必然領取最低工資 惟令長者就業數字增

被問到長者綜援申領年齡由60歲，調高至65歲，會否變相令更多長者需外出就業，領最低工資長者數目因而提升，她則認為，長者非必然領取最低工資，工資高低視乎其經驗、能力及學歷而定，但她承認，相關政策或令長者就業數字增加，但現階段無數據支持。她又指，最低工資實施以來，勞動力增加30萬人。

最低工資可否改一年一檢？屬特首考慮範圍

至於最低工資可否改為一年一檢，她則指法例規定不少於兩年檢討一次，制度上而言非不可為，但此屬特首考慮之範圍。她又補充，即使是現行的兩年一檢，基於所涉工序多，包括收集及整理數據、作廣泛諮詢，時間亦非常緊湊，「兩年亦都唔係多時間剩。」

不少行業時薪已高逾最低工資，被問到所訂金額是否落後市價、委員會工作有否濟後，她則強調，最低工資作用之一是防止薪金過低，「唔係估人哋出幾多錢而配合。」她認為，賺取高於最低工資人數上升是好現象，又指最低工資非福利政策。

她又指，釐訂最低工資水平具一籃子指標，包括整體經濟、勞工市場情況、競爭力等，通脹非單一考慮，亦非與其掛勾，但她強調，今次調整跑贏通脹。

企業承受力方面，根據《報告》顯示，是次調整對全港整體薪酬開支，額外增加約8億至9.3億元，預計有1,390間至1,450間企業因而轉盈為虧，大部分為中小企。委員會認為，大部分企業有能力消化。