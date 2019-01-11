【非洲豬瘟】新招數清空部分豬欄消毒　本地豬農續要求屠房日日清

本港的非洲豬瘟風險仍然未止，食物環境衞生署今日（11日）再與本地豬農代表開會，討論屠房的防疫及消毒措施。 有份出席會議的立法會漁農界議員何俊賢透露，上水屠房現已實施過渡措施，部分豬欄會被暫時清空作消毒之用，以保障屠房衞生，但他強調本地豬農的立場清晰，最終要達到「屠房日日清」的目標，期望當局可表現出欲改變的決定，保障本地養殖業發展。

何俊賢強調，本地豬農立場清晰，以屠房日日清為最終目標。（資料圖片）

為防止非洲豬瘟傳入本港，有業界人士早前建議屠房的運作應由以往豬隻可停留在屠房內兩、三日，改為即日屠宰並運走，亦有人提倡應將本地豬及內地供港豬隻分流屠宰，減低交叉感染的風險，惟去年底各界就本地屠房的消毒措施未有共識。

食物環境衞生署與食物及衞生局的代表今日再與本地豬農開會，立法會議員何俊賢與會後透露，當局會考慮將運豬車改成半密封或密封性設計，惟有待搜集更多資料才可落實新設計。

上水屠房新措施 清空部分豬欄消毒

會議集中討論屠房的消毒措施，何俊賢指本地豬農的立場清晰，以每日清屠房及兩地豬分流為最終目標，以保障本地養殖業的發展。何續指，現時上水屠房已實行新的消毒措施，由以往將所有豬隻分散放置在豬欄，改為將豬隻移至個別樓層，清空一部分豬欄以便消毒，何俊賢強調上述消毒措施只屬過渡性質。

對於政府引述部分業界人士對「屠房日日清」的做法存在擔憂，何俊賢估計新做法牽涉某些人的利益，亦會改變目前業界的運作模式。何直斥政府未能解釋不加強消毒措施的關鍵原因，又坦言若政府安於過渡措施，而無表現出改變的意欲，他會先去信財政司司長陳茂波，建議撥款開設委員會專責處理。若施加政策壓力未果，不排除業界會有進一步行動。