【非洲豬瘟】議員斥政府不檢驗進口冰鮮豬、豬產品　造成防疫漏洞

非洲豬瘟在內地疫情持續，政府早前公布針對活豬的防疫措施，不過多名立法會議員關注政府未有檢驗冰鮮豬、冷藏豬及豬肉製成品，質疑非洲豬瘟可以在冰鮮豬、冷藏豬及豬肉製品等停留幾個月以至幾年，批評屬於防疫漏洞，有可能令本地豬場的豬隻受到感染。 食物及衞生局首席助理秘書長王國彪就指，漁護署已提高豬場的生物保安措施，相信本地豬不會從豬肉產品這渠道感染非洲豬瘟，而食物及衞生局副局長徐德義亦解釋，豬肉如經過熱處理，病毒就會死去，但在基因測試中仍會檢測出該製品有非洲豬瘟的基因。

根據政府新規定，本港豬場不可以用廚餘餵豬。（資料圖片）

今天在食物安全及環境衞生事務委員會會議上，民主黨黃碧雲、熱血公民鄭松泰、公民黨郭家麒等立法會議員多次質問官員，非洲豬瘟病毒可以在豬肉產品中長時間生存，為何政府不對市面上的冰鮮豬、冷藏豬及豬肉製品作出檢驗，以了解有無非洲豬瘟病毒存在其中。黃碧雲指出，雖然市民食用帶病毒的豬肉未必染病，但本地豬農都有可能食用及接觸到帶有病毒的豬肉產品，再把病毒帶回豬場，令本地豬患病，屬於防疫漏洞。

民主黨黃碧雲、熱血公民鄭松泰（圖）、公民黨郭家麒等立法會議員多次質問官員，非洲豬瘟病毒可以在豬肉產品 中長時間生存，為何政府不對市面上的冰鮮豬、冷藏豬及豬肉製品作出檢驗。（林若勤攝）

食物及衞生局首席助理秘書長王國彪就指，漁護署已提高豬場的生物保安措施，相信本地豬不會從豬肉產品這渠道感染非洲豬瘟。（林若勤攝）

食物安全專員何玉賢承認，非洲豬瘟病毒可以生存超過一年，不過僅重申病毒不會傳人，豬肉只要經徹底煮熟就不會有食物安全的問題。而食物及衞生局首席助理秘書長王國彪就指，漁護署已教育本地豬農，並提高豬場的生物保安措施，並規定本地豬場不可再以廚餘餵豬，又加強巡查，確保豬場遵守規定，相信本地豬不會從這渠道感染非洲豬瘟。

黃碧雲指出，本地豬農亦有機會食用及接觸到帶有病毒的豬肉產品，再把病毒帶回豬場，令本地豬患病，屬於防疫漏洞。 （林若勤攝）

黃碧雲並質疑，政府指生豬肉只需煮熟就不會有非洲豬瘟，但豬肉製品中又會檢測到非洲豬瘟病毒之原因，食物及衞生局副局長徐德義就解釋，豬肉如經過「熱處理」，病毒就會死去，但在基因測試中仍會檢測出該製品有非洲豬瘟病毒的基因。

食衞局官員：內地對非洲豬瘟的防疫措施充足

王國彪又重申，內地對於非洲豬瘟的防疫措施充足，尤其對於供港豬場的措施更為嚴謹，「供港場會對豬隻觀察一段時間，觀察時間長過發病期，確保豬隻無發病才由供港豬場運來香港。」

食物及衞生局副局長徐德義亦解釋，豬肉如經過熱處理，病毒就會死去，但在基因測試中仍會檢測出該製品有非洲豬瘟的基因。（林若勤攝）

另一議員陳凱欣提出，希望政府把本地豬及內地豬分流至不同屠房處理，王國彪指政府支持做法，不過業界仍有分歧，如屠宰量、物流安排等。漁農界何俊賢就解釋，上水與荃灣屠房本來有不同做法，上水屠房由五豐行經營，屠宰費中不包運輸費，而荃灣屠房就包括運輸費在內，分流的做法會影響到買手、運輸業人士，但認為政府應給予支援，「一年(給)一、二千萬元已做到，政府應考慮。」

議員郭家麒就關注政府如何確保本地豬場沒有再使用廚餘餵豬，漁護署高級獸醫師(動物衞生) 竺湘瑩獸醫指，巡查時會觀察豬場有否相關證據，「如豬場用魚餵豬，也會看魚是來自哪兒，如魚檔附近有豬檔，也不會讓他用(魚作飼料)。」香港農業專區公司總經理鄭嘉成指，本港豬農在30多年前會到街市購買不同種類的「魚仔」作豬隻飼料，但由於魚價持續上升，近20年已無相關做法。

陳凱欣提出，希望政府把本地豬及內地豬分流至不同屠房處理。（林若勤攝）

徐德義補充，豬場已有生物保安設施確保野豬與家豬不會接觸到，而如果屠房出現非洲豬瘟，將最少兩次徹底消毒，經獸醫確認安全後才會重開。

再與豬農商討以即日市價或月平均價計賠償

漁護署助理署長(檢驗與檢疫)薛漢宗指，會再與豬農商討賠償是以即日市價或月平均價計算，並指在去年9月暫停內地種豬來港後，建議豬農在沒有非洲豬瘟地區引入種豬，如豬公會在美國、台灣引入。另外，何俊賢指食環署應派人監察運豬車消毒過程，食環署助理署長(行動) 霍炳林僅回應指，署方會派人抽查。