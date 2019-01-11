【非洲豬瘟】廣東首個疫區解封　附近5間供港豬場料重新供應豬隻

農業農村部今日（11日）公布，經評估驗收合格，廣東省珠海市香洲區非洲豬瘟疫區解除封鎖。中國海關總署亦公布最新的供港活豬場名單，五間位於廣東省珠海市及中山市的供港澳活豬養殖場已不再是疫區鄰近縣。 截至現時，仍有12間供港澳活豬場暫停供應豬隻，全部位於廣東省。

廣東首個疫區解封。（資料圖片）

廣東省首宗非洲豬瘟疫情於去年12月19日爆發，涉事疫區是香洲區珠海市食品有限公司肉類聯合加工廠，附近五間供港澳活豬場其後需暫停供應豬隻。

事隔23日，農業農村部今日公布，上述疫區經15日以上連續監測排查，未發現新的病例和監測陽性。珠海市海洋農業和水務局組織專家於1月6日，對疫區進行現場評估驗收和實驗室檢測，結果符合疫區解除封鎖的規定，當地政府於1月11日晚上6時正式對疫區解除封鎖。

而中國海關總署今日發布的名單顯示，疫區附近的五間豬場不再是疫區鄰近縣，料將重新供應豬隻到港。獲門5封的豬場包括位於珠海鬥門鎮小濠衝村的「珠海市祥和農牧有限公司」、位於珠海鬥門井岸鎮黃楊大道中的「珠海江良食品有限公司黃楊山豬場 」、位於珠海鬥門五山三裡村的「廣東省珠海糧油食品進出口有限公司鬥門豬場」、位於中山市三鄉鎮白石村的「中山市白石豬場有限公司」，以及位於中山市南朗鎮合外村的「中山廣食農牧發展有限公司」。