【日本流感】出行日本注意！北海道、那霸市更發流感警報

香港天氣乍暖還寒，不少人為了感受冬天的氣息都特意出行日本，當地正值寒冬，最近多個日本地方都爆出流感，北海道、那霸市更發出流感警報，如已計劃出發的朋友記得做好防範措施。

感染人數已經突破一百萬！

根據國立感染症研究所的資料，指2018年最後一周全日本確診流感的人數高達44萬6千人，比前一周增加約13萬人，踏入2019年第一個星期的流感確診人數已高達106.4萬人！感染人數早已突破警報水平，而北海道及沖繩等地區更發出特別警報。

確診流感累積人數已經超過100萬人，主要被檢驗出的病毒為甲型流感病毒H1N1。（圖片來源：厚生勞働省）

北海道、沖繩疫情最嚴重

日本全國多個地方的感染人數已經超過當地「注意警報」級別，而東京、北海道、熊本、沖繩等更發出特別警報。當中北海道的疫情最為嚴重，數據顯示該區平均每一個醫療機構就有32.07人確診流感；其次愛知縣及岐阜縣的確診人1數為30.45及20.33；就連疫情較輕的東京，每一個機構都有11.53人確診，嚴重超出每一個機構10人的警報。

東京、北海道、熊本、沖繩等已發出特別警報，出遊的朋友注意！（圖片來源：GettyImages）

未來一個月更是高峰期

日本厚生勞働省更表示未來的一個月仍持續流感爆發的高峰期，因於長假期過後，當地的上班族與學生們容易成為病毒的傳播，厚生勞働省為了防止疫情擴大，亦呼籲大家應勤洗手及戴口罩，遊客到訪亦應該做足防範措施。

資料來源：NHK、朝日新聞

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