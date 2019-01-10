【流感高峰】單日增8宗成人嚴重個案　4人死亡　累計奪22性命

本港已踏入冬季流感高峰期，衞生防護中心今日（10日）公布，去年12月30日至今年1月9日錄得共60宗成人嚴重流感個案，當中22名病人死亡。對比前一日公布的嚴重個案，昨日增加8宗，單日多4名成人死亡。同期暫沒有新增兒童嚴重流感個案，維持5宗。 上周的院舍爆發個案有6宗，影響28人，較前一周的8宗、共影響65人有下跌趨勢，但最新實驗室監測數據顯示，季節性流感病毒陽性百分比為 19.67%，較前一周的14.46%高，流感活躍度持續上升。

流感活躍度錄得進一步上升。（資料圖片）

衞生防護中心最新一期《流感速遞》顯示，12月30日至1月5日的一周內，新增37宗成人嚴重流感個案，有13人死亡。醫管局發言人表示，死者為6男7女，年齡由58至94歲，涉及8間醫院，包括雅麗氏何妙齡那打素醫院、明愛醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、基督教聯合醫院及仁濟醫院。

另外，1月6日至9日新增23宗個案，有9人死亡，醫管局發言人透露，5男4女的死者，年齡由60至95歲，涉及7間醫院，包括雅麗氏何妙齡那打素醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院、東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院及東華東院。

昨日增8宗成人個案 再多4人死

由12月30日至今累計有60宗成人嚴重流感個案，其中22人死亡。與1月8日的數據比較，1月9日單日增加了8宗成人嚴重個案，有4人死亡。

兒童流感嚴重個案在過去6日未有新增個案，12月30日至昨日（9日），共有5宗兒童嚴重流感個案，無人死亡，其中4人確診甲型H1流感，有1人確診甲型H3流感，當中僅兩人曾接種本季流感疫苗。

衞生防護中心公布最新一期《流感速遞》。（資料圖片）

入院率上升 院舍爆發個案下跌

截至1月5日的一周（上周），實驗室收集到的呼吸道樣本中，流感病毒陽性百分比為19.67%，高於水平線10.3%，亦較前一周的14.46%高。確診流感入住公立醫院率亦有所上升，每一萬人有0.76人患流感入院，較前一周的0.52人高，亦較基線水平的0.23人高。院舍爆發個案數字則較前一周則有下跌，上周共錄得6宗院舍爆發個案，有28人受影響，較前一周有8宗院舍爆發、共65人受影響有下跌。