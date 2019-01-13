羅致光指最低工資贏通脹　惟社會似：又要馬兒好　又要馬兒不吃草

行政會議於2019年1月8日通過建議，將最低工資由現時每小時34.5元提升至37.5元，勞工及福利局局長羅致光指增幅為8.7%，以過往兩年的累積通脹不足5%計，今次加幅已可以接近肯定地說會「跑贏」通脹3%至4%，亦可以說是讓基層員工分享部分的經濟增長。 然而，他指近日社會的反應，令他想起「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，而且適用於資方與勞工；一方面老闆希望員工有高的效率，但希望不用加人工；而勞工及社會人士則希望老闆加人工，但不要加價。

羅致光指，法定最低工資由34.5元增至37.5元，增幅為8.7%，雖然現時仍未知道未來幾個月的通脹情況，但以過往兩年的累積通脹不足5%計，今次加幅已可以接近肯定地說會「跑贏」通脹3%至4%，亦可以說是讓基層員工分享部分的經濟增長。

而現時領取最低工資的勞工佔全部勞工的比率，已有下降的趨勢，由2011年有6.4%下降至2017年的0.9%；他相信經今次建議的調整，這個比率甚高機會有所提升。

羅致光指，現時領取最低工資的勞工佔全部勞工的比率，已有下降的趨勢。(資料圖片)

然而，他指近日社會的反應，令他想起「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」這句說話，老闆希望員工有高的效率，但希望不用加人工；勞工及社會人士則希望老闆加人工，但不要加價。

他指，要改善勞工福利，便會增加成本；當然，增加勞工福利可能會提升效率，但總不能完全可以吸納成本的增加。若可以如此，在自由的勞工巿場中，在價格不變的情況下，人工自然會不斷增加，直至邊際成本增加等於邊際效率增加為止。

最低工資調整估計對通脹做成0.1%影響

他指，今次建議的法定最低工資調整，據估計對通脹影響有限，約只有0.1%。當然，這部分便要由消費者承擔了。