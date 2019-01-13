內地客逼爆土瓜灣　團體倡設限　接待酒樓反駁：想我哋改賣棺材？

內地旅行團湧入紅磡、土瓜灣一帶，多個地區團體及議員今（13日）反映，地區交通承載力超逾負荷，民怨四起，要求港府制定措施限制每日來港旅行團人數，從源頭減人。有接待內地旅團的酒樓則指，當區生意難做，亦不時有政府部門巡查，不憤反問：「係咪想我哋班伙計過年前失業、我哋改開殯儀賣棺材先安樂？」

曾穎彤指，期望港府制定措施，源頭減人。（張浩維攝）

近年有不少接載旅客的手信店、珠寶店及酒樓進駐紅磡及土瓜灣，多個地區團體組成「陸客逼爆九龍城關注組」，期望政府正視問題。

建議改為一月一行 長遠應限制每日旅客入境數目

九龍角落成員、九龍城社區主任曾穎彤表示，內地旅行團滋擾居民多年，隨港珠澳大橋開通後，情況愈趨嚴重，旅巴阻塞交通，重災區街道平日可多達10架以上，出入旅客亦霸佔道路，嚴重影響市民生活。她認為，即使是加強執法、劃設禁區減違泊，亦治標不治本，她認為一周一行已不奏效，期望港府或可改為一月一行，長遠亦應限制每日旅客入境數目，源頭減人。

毛孟靜建議，港府應善用啓德郵輪碼頭，安排旅行團改到該處上落客。（張浩維攝） 毛孟靜倡改到啟德郵輪碼頭上落客 大部分一日內地旅遊團行程包括維港遊，需登船遊覧，故九龍城碼頭亦有大量遊客，立法會議員毛孟靜則倡議，港府應善用啟德郵輪碼頭，安排旅行團改到該處上落客，亦可免卻居民受苦，同時振興郵輪碼頭。 新民主同盟譚凱邦則認為，隨著多個跨境基建落成，超低價一天旅遊團肆虐，他認為其根本在於港府及內地無協調及限制旅遊團入境數量，建議參考東涌做法，他明言不贊成分流方案，只支持源頭減人。他又指，廉價旅遊團只會嚇怕其他國家旅客意欲，期望業界未來可重質不重量。

葉先生指，當區均有大量內地旅行團，造成人車擠塞。(陳淑霞攝） 青州街是旅遊巴出入停泊熱點，於附近工作的葉先生指，平日常有內地旅客團出沒，午飯時間尤為嚴重，人滿為患，險象環生，「條行人路好窄，迫到過馬路都行唔到，都擔心安全。」

旅客透露團費百多元 參觀多個景點

現場所見，有旅行團帶領團友前往附近酒樓凱賓閣「開餐」，旅客張小姐透露，團費百多元，行程包括參觀黃大仙廟、九龍城寨公園，亦會前往尖沙咀及太平山頂。

凱賓閣是接待內地旅行團午飯熱點，負責人指有實行人流管制，但區內居民態度仍不友善。（張浩維攝）

食肆負責人：以招待內地客為主

凱賓閣負責人陳先生指，酒樓開業至今一年多，承認以招待內地客為主，但表明亦歡迎本地顧客，「不過可能佢哋嚟到，見到啲內地客粗聲粗氣，環境好嘈，所以就無再嚟。」他指，酒樓只做午間生意，每日可招待幾百名食客，他強調，有於酒樓外架設鐵馬，希望控制人流。

他坦言生意難做，舊店早於03年開業，但生意不多，搬舖後始開始接待內地客，他又指，附近居民不友善，經常向政府部門投訴，食環署、消防處不時上門巡查，「成日話我哋唔啱規格，又話我哋賣狗肉，我哋邊有啫？」他不禁反問：「係咪想我哋執笠、員工過年前失業，改賣棺材，咁先安樂？」