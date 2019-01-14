Uber邀的士司機加盟平台接單　工會認有合作空間：無永遠嘅敵人

近年的士業界不時抗議白牌車非法載客，批評政府打擊不力，當中Uber更是眾矢之的。的士業界近日再計劃發起抗議，有工會透露會砸爛的士車身，甚至將車反轉，以示不滿。Uber北亞區公共政策總監Emilie Potvin接受訪問時指，願意提出合作方案，邀請的士司機加盟平台接單，達致雙贏局面。 汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠表示，雙方並非沒有合作空間，認為「無永遠嘅敵人，亦無永遠嘅朋友」。不過他強調，司機從中必須有利可圖，而且更重要是不會誤墮法網，完全解決法律問題，雙方清楚訂明合作細則，保障司機免受法律問題困擾。

Emilie Potvin（左二）表示，Uber願意提出合作方案，邀請的士司機加盟Uber平台接單，達致雙贏局面。（Emilie Potvin Twitter相片）

Uber倡與的士業界合作 扭轉敵對關係

Uber北亞區公共政策總監Emilie Potvin接受訪問時指，得悉的士業界即將發起抗議，對事件感到遺憾，希望可釋出善意，提出可仿效新加坡、日本及台灣做法，與本港業界合作，邀請本港的士司機加盟Uber平台接單，冀可達致雙贏局面。

她認為，的士不時出現待車搵客情況，假若成為Uber合作夥伴，可利用Uber平台接單，增加生意額，且Uber設彈性收費，可供乘客自行選乘可接受的車資，的士司機遂可賺取更多。

被問的士不按錶收費是否合法，她則指，已徵詢法律意見，強調此合作模式合法。至於是否變相將的士司機轉為Uber旗下，她則否認，強調是合作關係，旨在向的士司機提供更多生意商機。至於需收取多少佣金或服務費，她則指可與業界再議。她又指，未來將繼續向業界邀約合作，期望可扭轉敵對關係。

的士業界過去曾發起不同抗議行動。（資料圖片）

杜燊棠表示，與Uber並非沒有合作空間，其方案並非不可行，形容「無永遠嘅敵，亦無永遠嘅朋友」。（資料圖片） 的士工會：須有利可圖及免誤墮法網 對於Uber的合作建議，汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠表示，Uber未直接與工會或司機接觸，據了解只曾與車行、車主等溝通。他認為，與Uber並非沒有合作空間，其方案並非不可行，形容「無永遠嘅敵人，亦無永遠嘅朋友」，但強調必須了解合作條件，司機從中要有利可圖，互助互惠，而且更要確保司機不會墮入法律陷阱，「要講到點樣合法化，同埋增加（司機）收入」。

杜燊棠稱，Uber應與政府代表共同與司機商討，否則合作計劃難以有進展，車主與車行並不代表司機。他續稱，雙方可以以合約形式合作，清楚訂明細則，政府確保不涉法律問題，「唔會突然被（警方）放蛇，（法律問題）一定講清講楚條件。」

周二發起抗議行動

的士業界一直都不滿白牌車影響生計，杜燊棠表示，周二（15日）會有多個業界組織發起抗議，要求政府正視白牌車問題，預料會有約200人、20輛的士前往政府總部。

他續指，當天出席者會以大鎚砸爛兩輛的士，以示強烈不滿。他又透露，屆時可能會將的士反轉，但因或產生危險，故暫未有最後決定。