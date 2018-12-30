【立法會數據】的士司機平均年齡幾歲？大嶼山的士最好搵？

的士比公共小巴更危險？的士拒載的投訴比濫收車資更多？政府近日公布一系列關於本港的士數量、意外、投訴和司機收入等數據，大家可以藉此窺探本港的士服務狀況。

立法會秘書處資料研究組近日公開有關香港的士服務的最新統計數據，當中指出現時香港約有1.8萬輛的士，約八成車主僅擁有一部的士，亦即單頭車車主。剩下兩成車主，則坐擁近4,000部的士。政府文件則指出，由於的士擁有權分散，導致難以「管理其服務質素」。

客量減少因鐵路、私家車增長

近年手機電召車程式，無疑影響了的士行業的生意，但同時，立法會數據指出鐵路服務急速擴張及私家車數量增加，造成的分流效應，令的士每日平均載客車程在十年間累跌 18%，由2007年的109萬跌至2017年的89萬車次。

的士司機的每月平均收入，不及交通業界的平均收入。（立法會秘書處資料研究組）

大嶼山的士收入最高

客量減，首當其衝是影響的士司機的收入。2016年，整體交通業界（包括巴士或貨車司機）每月平均淨收入是19,200港元，但租車司機（佔的士司機 80%）的每月平均淨收入，介乎15,600港元至18,500港元間，當中大嶼山的士司機的每月平均淨收入最高達18,500港元，其次是市區的士司機的17,500港元，最低是新界的士司機，只得15,600港元。

收入減少，亦影響新血入行的意欲。2016年，全港約有四萬名的士司機，當中八成司機的年齡是50歲或以上；本港的士司機的平均年齡為58歲，高於2015年的56歲，可見司機日趨老化。

大嶼山的士司機跑贏市區及新界的士司機，成為最高收入之的士類別。（資料圖片）

的士意外率比小巴、巴士更高

根據2017年公共交通司機的交通意外率，的士司機錄得的意外，均高於公共巴士司機和公共小巴司機。每1,000名的士司機中，就錄得19.8宗意外，分別高於公共巴士司機的16宗和公共小巴司機的5.4宗。相信這與的士一天經營兩更，在路上行駛頻繁和平均行駛里數較長有關。

據立法會資料顯示，每1,000名的士司機中，就錄得19.8宗意外。（資料圖片）

拒載惹最多投訴

至於涉及的士的投訴，2017年，的士的每日公共交通乘客總量，只佔7.1%，但在交通諮詢委員會所接獲的公共交通投訴中，的士所佔比率卻佔近一半（47.2%）。以去年為例，收到約一萬宗的士投訴中，最常見的投訴是「拒載」，佔當中25%；其次是「舉止無禮和不守規矩」(19%)及「濫收車資」(16%)。

運輸署於早前宣布，永久放寬四個時段的士上落客限制，有業界人士表示是好事，因不少乘客會將司機避免禁區上客的行為誤當作是司機拒載，放寬限制或許有助減少拒載的投訴。

雖然警方多次打擊，但的士濫收車資情況仍經常發生。（資料圖片）

不過，投訴眾多，但票控數字卻偏低，如2017年有2千宗轉介警方個案，但只有7%（170 名）的士司機在調查後被票控，主要因為投訴人不願出庭作證而撤銷投訴，以及難以搜集足夠證據。