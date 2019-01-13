策掂大專組冠軍倡議中醫紓緩公共醫療壓力勝出　 冀政府多關注

「為正策士」今年舉辦的第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策遊說比賽，香港01為互聯網技術戰略伙伴。近年不少人認為本港學生對社會漠不關心；不過，參與今次大賽大專組的參賽者卻藉着今次機會，向大家訴說他們對社會的關愛。 參賽隊伍UA03憑着借助中醫專業紓緩公共醫療壓力的政策倡議，榮獲比賽冠軍及「香港01會員最喜愛政策大獎」。他們認為，今次得獎說服了社會對此有需求，亦冀藉著比賽讓政府關注相關議題，以解決現時醫療困局。

獲得比賽冠軍及「香港01會員最喜愛政策大獎」的隊伍UA03認為，得獎說服了社會對中醫服務有需求。（鄭子峰攝）

李宗德：激發年青人對社會理解

由「為正策士」主辦的第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽於今（13日）舉行，而為了增強參與者與市民的互動，今年更增設了「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放在《香港01》專頁讓公眾可參與投票，得票率亦會佔最終評分的20%。

身兼評判的和富社會企業創辦人李宗德指，今屆比賽加入了影片的形式，加上透過《香港01》作為平台接觸大眾，提升了參與度，亦激發了青年人對社會的理解，更讓社會聆聽到青年人的聲音。

林立志稱，民意對政策而言十分重要。（鄭子峰攝）

同為評判的《香港01》社區關係助理總監林立志則稱，民意對政策而言十分重要，再好的政策如得不到市民的支持亦難以實行，故此今屆有「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者的政策得以面向公眾。

倡設中醫藥管理局 紓緩醫療困局

獲得比賽冠軍及「香港01會員最喜愛政策大獎」的UA03，成員包括謝智勇、周艷秀、梁煒琦、王淑芬及陳皓天，均是正就讀香港中文大學中醫學院的學生。他們以「探討如何借助中醫專業紓緩公共醫療體系的壓力」的議題參賽，提倡長遠成立中醫藥管理局，及建立認可私營中醫名單等政策，讓中醫成為可持續發展的輔助及替代醫療產業，令公共資源用得其所，以紓緩現時的醫療困局。

謝智勇（左三）稱，現時公營醫療系統壓力沉重，故此隊伍萌生出中醫是否可以分擔的念頭。（鄭子峰攝）

不少人支持中醫納入公營醫療

本身就讀中醫的他們指，在日常的課堂中認識到醫學常識，及了解中醫在社會的角色，但他們均認為希望透過比實接觸社區。隊員之一的謝智勇稱，現時公營醫療系統壓力沉重，故此隊伍萌生出中醫是否可以分擔的念頭。

另一名隊員陳皓天則表示，他們所提倡的政策都比較長遠，例如是成立中醫藥管理局等，他相信實踐起來都有很大的局限，但他認為可以在這些政策中看見中醫業界的願景；他又提到，在向市民拉票時，亦聽到不少人希望中醫可以納入為公營醫療的一部分，令他們覺得政策可行，及是市民所需要的。

謝志勇希望，相關的政策可以透過比賽讓更多人知道，更冀政府未來能好好考慮中醫的發展，使基層市民有更多的選擇。

大專組冠軍獲獎金10萬元

另外，大專組冠軍隊伍會獲得獎金港幣10萬元，及公共事務顧問公司實習機會。而榮獲亞軍及季軍的隊伍，將會分別獲得獎金3萬元及1萬元。

而獲得「香港01會員最喜愛政策大獎」的得主，則可跟《香港01》管理層在飯局中，深入交流社會議題見解，並獲01專訪機會。同時，每組的冠亞季軍隊伍亦會得到水晶獎座乙個，並獲《香港01》周報一年免費訂閱。