將軍澳藍田隧道2021年竣工　全港首採全自動電子收費　劃一收3元

將軍澳藍田隧道（將藍隧道）預料將於2021年竣工，政府今（14日）日向立法會交通事務委員會提交文件指，由於地理限制，相關隧道無法設置收費廣場，故此擬全面採用自動電子收費系統，將是香港首條全自動收費的隧道；同時，將藍隧道的收費會跟將軍澳隧道收費看齊，即所有交通工具劃一收費3元。

運房局文件指，於2021年完工的將軍澳藍田隧道，可有效分流將軍澳隧道的交通流量。（運房局文件圖片）

運輸及房屋局今（14日）日向立法會交通事務委員會提交文件指，將軍澳和觀塘的交通需求日益增加，現時預計於2021年完工的將軍澳藍田隧道，可有效分流將軍澳隧道的交通流量。

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斥3.3億元建「龍門架」 閱讀擋風玻璃標籤收費

不過，文件又提到，因地理限制，將藍隧道無法設置收費廣場，所以政府會引入電子道路收費，局方擬斥資3.3億元，以興建不停車收費系統。

當中將會設有兩種收費模式，第一種是自動付款，即隧道會透過無線射頻識別（RFID）技術，閱讀登記車主或其獲授權代理人的車輛在擋風玻璃上的標籤，再於已綁定的銀行戶口或信用卡中扣除隧道費。但如果車輛沒有相關標籤，就需採用第二種收費模式－補繳欠款，車主需在寬限期內（文件建議7天內）補交隧道費。

有意見倡將藍隧道免費 未獲接納

而關於收費方面，文件稱，由於將藍隧道是替代路線，故此建議收費跟將軍澳隧道看齊，亦即是劃一收費3元。文件指早前有意見認為，新隧道應該免費或收費應跟將軍澳隧道不同，局方表示經考慮後均不建議，更指會過量增加交通負荷，以及無助分流現時將軍澳隧道的車量。

另外，文件表示，運輸署將會通過公開招標委聘隧道費服務供應商，供應商將會負責處理不停車繳費系統的收費工作、追討欠繳的隧道費，以及提供帳戶管理和客戶服務。局方指，會將隧道費服務供應商可提供的付款方法數量及模式，定為其中一個投標書評審準則。目前本港自動道路繳費系統的唯一供應商是快易通(Autotoll)，該公司每月會向客戶收取35元行政費。