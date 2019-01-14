政府隧道擬2024年全面自動收費　收費員被淘汰　工會憂大規模失業

將軍澳藍田隧道預料將於2021年竣工，政府今（14日）日向立法會交通事務委員會提交文件指，由於地理限制，相關隧道無法設置收費廣場，故此擬全面採用自動電子收費系統。 文件又提到，政府擬在將藍隧道實施新系統的兩至三年後，即約2023或2024年後，在其他政府隧道均推行自動電子收費，亦即意味隧道收費員將被全面淘汰，有工會擔心屆時會造成大規模失業，亦指因收費員學歷不高，或難以轉換其他職位；的士業界則認為，政府此舉會造成不便，有機會導致不同更分司機「拗數」的問題。

工會指因收費員學歷不高，或難以轉換其他職位。（資料圖片）

運輸及房屋局今（14日）日向立法會交通事務委員會提交文件指，現時預計於2021年完工的將軍澳藍田隧道，擬全面採用自動電子收費系統。文件又提到，局方亦計劃把隧道電子收費系統擴至其他政府隧道，並建議在將藍隧道通車後2至3年，陸續在其他隧道引入系統，預料涉款約9.4598億元。同時，因隧道將不設收費亭，隧道收費員或需轉職，局方建議隧道營辦商向收費員提供培訓，以便相關職員轉職其他崗位。

政府容許自然流失 工會：可能會造成交通嚴重阻塞

香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善擔心，相關的措施會造成隧道收費員大規模失業。他指，現時承辦商只要求收費員具小學學歷，儘管局方建議隧道營辦商向收費員提供培訓，但他認為收費員亦難以勝任其他崗位，更形成是「即係逼佢地唔做」。

他又提到，政府稱容許收費員在幾年間自動流失，即意味未來就算有職員離職亦不會再增聘人手，代表留任的職員工作會加強，甚至會出現「有收費亭無人收費」，或導致「10條收費通道只開5條」的情況，可能會造成交通嚴重阻塞。

另外，汽車交通運輸業總工會的士司機九龍分會主任杜燊棠表示，現時政府計劃把隧道電子收費系統擴至其他政府隧道，亦即是強逼的士業界需登記使用電子標籤，他認為相關措施會造成不便，因為現時有不同更分的司機共用一架的士，司機在支付隧道費時或會出現「拗數」的問題。

同時，他稱以後沒有收費亭，司機難以「打散大紙」，對乘客亦會造成不便，故此他希望政府在其他政府隧道至少保留一至兩個收費亭，以方便業界使用。