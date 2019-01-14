【巴士車禍檢討】巴士公司正研發監測系統　可自動限制車速上限

政府上周公布香港專營巴士服務獨立檢討委員會的報告，在16個範疇中，提出45項建議，以提升巴士安全。運輸署今日（14日）向立法會提交文件透露，各專營巴士營辦商正與供應商商討開發一套「巴士監察及控制系統」，透過當中的全球定位系統等技術，令車上的車速限制器，會因應不同路段的車速限制，達至自動限速。

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立法會交通事務委員會將於周五（18日）召開會議，其中一項議程將談及委員會的報告。運輸署今日提交文件，當中提到各專營巴士營辦商正與其巴士車隊管理系統的供應商，商討開發一套具備定位功能、運作資料（如車速、剎車情況、加速率和減速率等）監察功能，及地理圍欄科技的「巴士監察及控制系統」。運輸署指，系統進展良好，已展開第一階段試驗，即當車速超過限制時，就會即時向車長發出警報。

運輸署續稱，系統可透過全球定位系統或其他定位技術，限制巴士車速符合車身所在位置的法定車速限制；而這類實時的車速資料，可用作控制經改良、設兩個限速設定（即每小時50公里或70公里）的車速限制器，達到自動限速。

運輸署指，如第一階段試驗結果良好，巴士製造商又順利開發設兩個限速設定的車速限制器，巴士營辦商就會於今年內展開第二階段，讓系統可按照不同路段的車速限制，即每小時50公里或70公里，發揮自動限速功能。