【巴士車禍檢討】工會批政府對安全規管粗疏　向申訴專員公署投訴

香港專營巴士服務獨立檢討委員會早前提交報告，當中批評運輸署指引容許工時達14小時的「特別更」存在，認為「必然增加車長累積疲勞的風險」。巴士業職工會聯盟今日（11日）向申訴專員公署投訴運輸署，認為政府多年來對巴士安全的規管都十分粗疏，容許「特別更」更是無視車長疲累，將市民安危置之不理。

巴士業職工會聯盟今日向申訴專員公署投訴運輸署。（巴職聯提供相片）

根據運輸署現時的《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，特別更的更次時間可超逾12小時，但不應超過14小時，當中駕駛時間不應多於10小時；期間應有一段不少於連續3小時的休息時間。

14小時特別更造成累積疲勞風險

巴職聯指，運輸署於法例上有監管巴士公司的法定權力，以確保專營巴士公司提供安全的巴士服務，而巴士公司須維持達致署長滿意，而又有效率的公共巴士服務。不過巴職聯認為，運輸署對巴士安全的監管極其粗疏，未有盡責任做好監管，甚至獨立檢討委員會都認同，特別更會造成累積疲勞風險，證明運輸署保留特別更的理據薄弱。

之前運輸署署長陳美寶表示，如取消特別更，巴士公司需額外聘請1,000至1,500名車長。不過巴職聯副主席林錦標批評，運輸署是偏幫巴士公司，不能因公司以人手不足為由，就容許疲勞駕駛出現，置市民安全於不顧，直斥「完全冇做好管監巴士安全服務質素嘅法定權力責任。」

巴職聯希望，申訴專員可徹查運輸及房屋局、運輸署行政失當的責任；以及特首林鄭月娥可親自督導及執行委會員的建議。