【巴士車禍檢討】強制乘客戴安全帶　運輸署冀今年完成研究

政府上周公布了香港專營巴士服務獨立檢討委員會的報告，當中在16個範疇提出45項建議，以提升巴士安全。運輸署署長陳美寶於一個電視節目上表示，正就專營及非專營巴士乘客，研究是否強制佩戴安全帶，期望今年內完成。不過她亦稱，根據外國經驗，一些於鬧市行走的巴士，其實都沒有強制加裝安全帶。她又稱，年底會公開巴士意外的數據，包括超速、急煞、碰撞等。

陳美寶（資料圖片）

陳美寶於無綫節目《講清講楚》透露，因應近年的專營巴士嚴重意外，以及早前的旅遊巴致命意外，政府正研究於專營及非專營巴士，強制乘客佩戴安全帶，現正分析成效，期望今年內完成檢討。她續稱，署方在安全問題上不會遲疑，但亦要考慮乘客本身是否習慣使用安全帶，希望盡快就立法與業界達成共識。

現時並非所有專營巴士都設有安全帶，陳美寶表示，為巴士加裝安全帶需考慮成本效益，巴士公司亦已訂購了470部巴士，準備於4月陸續在長途、少站的路線投入服務；政府亦會優先於該等路線加裝安全帶。但她指出，參考外國經驗，一些於鬧市行走的巴士，毋須強制安裝安全帶。

陳美寶強調，會盡最大努力，將意外減到最少，政府會於年底公開巴士意外的數據，包括超速、急煞、碰撞等，希望增加透明度，提高問責。但是否對巴士公司設懲賞機制，則需「從長計議」，研究其成效，以及聆聽車長意見。