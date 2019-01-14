中電學院首批學員畢業 　張建宗獲教講尼泊爾語「拔呔初」

中華電力有限公司成立的中電學院今天(14日)慶祝首 批「電力工程專業文憑」及「初級電氣技工證書」的學員修畢課程,獲取認可 專業資歷，並歡迎兩個新辦課程的新生加入中電學院的大家庭。 中電學院在尖沙咀會堂舉行慶祝典禮，由政務司司長張建 宗先生擔任主禮嘉賓。中華電力主席毛嘉達陪同職業訓練局(VTC)主席鍾志平，在政務司司長張建宗、中電集團首席執行官藍凌志、中華電力副主席阮蘇少湄、總裁蔣東強、中電學院校長潘偉賢及嘉賓 的見證下，頒發證書予首批畢業學員，標誌他們向自己的理想進一步邁進。中 電集團獨立非執行董事莫偉龍、聶雅倫先生、羅范椒芬和陳秀梅 亦有出席祝賀畢業學員。

一眾嘉賓出席中電學院慶祝典禮主禮。(中電圖片)

張建宗在場被不少學生集郵，現場所見，司長跟兩位女同學談得特別起勁，難道張司長希望招攬新血？原來，兩位祖籍尼泊爾的小花Ajita和Surakchhya，都是正在香港追尋理想，希望能夠成為專業工程人員。兩人不僅是同鄉，更因為報讀中電學院與職業訓練局合作的電力工程課程，成為了師姐妹。

教張建宗講恭喜

其中在尼泊爾修畢酒店管理的Surakchhya，5年前移居香港後只能找到餐飲服務生職位，為提升自己向上游的動力，經父親的友人介紹下，毅然報讀電力工程文憑課程。

雖然人在他鄉，但跟Ajita一樣，Surakchhya計劃一邊工作、一邊進修，兩人都希望終有一日能夠在傳統以男性主導的電力工程行業創出一片天。張建宗鼓勵兩位小花，為她們打氣，而小妮子亦化身小導師，即席教導司長尼泊爾祝賀語，而司長唔駛三分鐘就已經學識講句「拔呔初」（尼泊爾語「恭喜」）。

兩位祖籍尼泊爾的小花Ajita（左二）和Surakchhya（左一）教張建宗講尼泊爾語恭喜。(中電圖片)

張建宗致辭時，讚揚中電學院與學術機構合作，攜手為機電業界培育新血，同時為有興趣投身業界的年青人提供另類升學途徑。首批率先成功修畢「電力工程專業文憑」和「初級電氣技工證書」課程的學員，今日從職業訓練局主席鍾志平及中華電力主席毛嘉達手上，領受證書和紀念品。

在大型承建商任職屋宇裝備工程師的畢業學員梁兆聰表示，過去一年幾乎將所有時間花在工作和專業文憑上，雖然非常辛苦，但他認為值得，並且有助事業發展。