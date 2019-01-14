瑪嘉烈醫院為60歲男病人抽肝組織　照注射抗凝血藥　3日後死亡　

瑪嘉烈醫院今日（14日）公布1宗醫療事故。一名於該院深切治療部留醫的60歲男病人，被診斷為社區性抗藥性金黃葡萄球菌壞死性肺炎，於1月3日經深切治療部醫生檢查後，發現有氣胸等，遂處方抗凝血藥，並每日定時為病人注射。至1月9日，男病人的肝酵素上升，該院內科醫生決定為病人抽取活肝組織化驗，但抽組織卻未有停止注射抗凝血藥。同日晚上8時許，病人出現失血性休克，曾施3次止血手術及程序後，最終於本周二（12日）凌晨5時左右不治。 瑪嘉烈醫院已將事件列為醫療風險警示事件，將於8個星期內向醫院管理局呈交報告。有關個案已呈報死因裁判官跟進。

醫院對事件感到十分難過，並已向醫院管理局總辦事處通報。（資料圖片）

事件中的男死者為60歲男病人，去年11月28日起留醫瑪嘉烈醫院的深切治療部，有呼吸系統衰竭，需要使用呼吸機及「人工肺」治療，其後被診斷為社區性抗藥性金黃葡萄球菌壞死性肺炎；並因有氣胸，肝臟多處出現早期膿腫，並有深層靜脈血栓的情況，每日須處方及注射抗凝血藥。

抽活肝組織前一日 須停注射抗凝血藥

事發於於1月9日，男病人肝酵素上升，深切治療部與腸胃內科商討對策，內科建議為男病人抽取活肝組織化驗，以排除病人受細菌、真菌或黴菌感染的可能性。同日下午3時，深切治療部如常為男病人注射抗凝血藥。但於下午5時，內科醫生為病人抽取活肝組織作化驗。一般而言，抽取活肝組織前最少24小時，應該要停止注射抗凝血藥。

換言之，男病人在注射抗凝血藥2小時後便被抽取活肝組織。抽取活肝組織約3小時後，男病人於晚上8時出現失血性休克，醫護人員為他輸血及加強強心藥物。腹部電腦掃描造影顯示，他的腹膜大量積血及右肝葉出血，醫院先後3次為他進行止血手術及程序。醫院於1月11日下午聯絡病人的家屬。病人於1月12日凌晨5時左右，心臟停頓，最終不治。

瑪嘉烈醫院表示，對事件感到十分難過，向家屬致以深切慰問，並盡力為家屬提供協助。醫院非常關注有關個案，已列為醫療風險警示事件，並向醫院管理局總辦事處通報，會按程序成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，將於8個星期內向醫院管理局呈交報告。有關個案已呈報死因裁判官跟進。