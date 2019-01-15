【城隧奪命車禍】小巴司機年紀偏大　業界倡引入廣東、菲律賓外勞

沙田城門隧道公路昨日（14日）發生嚴重交通意外，一輛403號專線小巴於城門隧道公路往沙田方向行駛期間靠慢線撞石壆翻側，67歲小巴司機死亡，16人受傷。 有小巴業界人士在電台節目上表示，現時小巴司機人手嚴重不足，沒有年輕人願意入行，主張適量引入外勞人手，例如從內地甚至菲律賓等地方。

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業界人士：近十年幾乎沒有40歲以下人士入行

根據運輸署資料，403號線小巴由進智公交旗下傑記運輸有限公司營辦，進智公交行政總裁、專線小巴持牌人協會發言人陳文俊致電商業電台節目時表示，現時小巴司機平均年齡確實偏大。他提出，司機年紀偏大本身未必是問題，重點是司機身體是否健康，但認為業界人手確實非常不足，所以一直希望適量引入外來人口，例如來自廣東省郊區、省外人士，甚至菲律賓人作為司機。

至於外來人士和本地乘客，會否有溝通問題？陳文俊認為，綠巴有固定路線，也有固定站位，要乘客主動和司機溝通的需要不算太大。陳文俊坦言，小巴入職條件不夠高，吸引不到新人入行；另外年輕人一般不願意入行，以他觀察，近十年內幾乎沒有40歲以下人士入行。陳文俊透露，業界對於引入外勞的訴求相當大，也和政府探討過，政府一直表示「要研究」，希望盡快實行。