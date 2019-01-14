【奪命車禍】曾被否決開巴士線 　石籬去沙田無得揀　403小巴獨市

今早（14日）沙田城門隧道公路發生嚴重交通意外，一輛403號專線小巴於城門隧道公路往沙田方向行駛時，靠慢線撞石壆翻側至四輪朝天，造成1死16傷。現場所見小巴車頭嚴重損毀壓至扁狀，兩邊車窗嚴重破裂散落一地，車尾亦因翻側撞至變型，是次意外司機不治。

根據運輸署顯示，403號線小巴由進智公交旗下傑記運輸有限公司營辦，來往石籬（梨貝街）及沙田圍，途經梨木樹邨、城門隧道及沙田市中心。下線還有403A及403X，3線同樣經城門隧道，為葵青東及葵青北的居民來往新界東的唯一交通專線。

石籬南區議員吳家超指，葵青區的小巴司機喜歡過城隧到新界區，因為可以經和宜合道，接載多些乘客。（梁銘康攝）

事實上，由葵青區來往新界東區，除城門隧道之外，還有尖山隧道，但運輸署曾反對九巴開設巴士專線，令403號小巴專線繼續獨市經營。

葵青區石籬北區議員林紹輝曾經去信運輸署，要求政府加開巴士線沿尖山隧道往新界東區，疏導城隧交通擠塞問題，他指：「今次意外根本就是運輸署做成的，你睇！東北葵有5個公屋，超過15萬居民，但整區只得3條專線小巴，每朝等小巴去新界東返工的市民都排晒長龍，小巴司機又唔夠人手，車又唔夠，咁咪要走多幾轉囉！」即使部份小巴改建為19座，也無助疏導人流。

403號是循環來往石籬（梨貝街）及沙田圍的專線小巴。（香港巴士大典Thomasleung圖片）

九巴在2018年6月曾經向運輸署申請47B專線由石籬往沙田市中心，但最終在區議會交通運輸委員會上被建制派否決。林紹輝續說：「梗係啦！本來小巴就係獨市經營，你現在要開多條巴士線搶客，我係小巴公司都反對啦！」林促請運輸署加開尖山隧道巴士專線，改善東北葵居民來往新界東區的交通配套。

另外，據葵青區石籬南區議員吳家超所指，葵青區往新界的小巴路線，大多會選擇城隧到，因為途經和宜合道，增加乘客量。