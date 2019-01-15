鰂魚涌海濱原址換地建酒店　申放寬高度限制　提供400伙酒店房間

鰂魚涌海裕街一幅私人持有的臨海地皮，發展商早前擬建25層高工廈，令東區海濱長廊「斷開」。發展局隨後與發展商達成原址換地協議，以取代該私人地段的工廈工程。 發展商Fine Tower Associates正式向城規會提交申請，將換地後的地皮改劃成酒店、辦公室、食肆、高架行人走廊等用途，合共提供5幢大廈、共400伙酒店房間。同時，發展商又申請放寬三棟建築物的高度限制，由部份地段最高建築物高度限制主水平基準35米，改為39至41米。

申請人擬建5座非住用大廈，當中包括一幢涉及零售平台及辦公室，以及四幢酒店。（城規會文件）

發展局去年與業權人達成原址換地協議，業權人需交出兩個私人地段，共2,477平方米的土地交予政府，並將部份政府土地批予業權人，期間繳付十足市值土地補價。據申請所示，地盤面積達1.2萬平方米，其中有1.07萬平方米屬於政府土地。

上述土地現時屬於「其他指定用途 (1)」註明「文化及/或 商業、消閒及與旅遊有關的用途」，及「其他指定用途」註明「高架行人走廊」。發展商日前申請，將地皮改作酒店，辦公室，商店及服務行業，食肆，康體文娛場及高架行人走廊用途。

據文件所示，地庫樓層或設水族館。（城規會文件）

正式申請建酒店 提供400伙房間

申請人擬建5座非住用大廈，當中包括一幢涉及零售平台及辦公室，以及四幢酒店。申請指出，地盤的總樓面面積將達3.7萬平方米，地積比為4.4倍，每幢大廈為10至13層，包括2層地庫及平台。至於酒店的總樓面面積則佔1.75萬平方米，合共提供400伙酒店房間。

申請人指出，擬議發展的地面將全日開放作公眾通道，一部份的園境平台亦會向公眾開放。

發展商Fine Tower Associates去年曾向發展局及東區區議會提交初步規劃文件。（區議會文件） 申請放寬建築物高度限制 據申請所示，現址部份的最高建築物高度限制為主水平基準上35米，申請人擬建五座大廈，並擬放寬其中三座的高度限制，兩幢的擬建高度為41米，另一幢則為39米。申請人指出，略為放寬建築物高度可容許建築物有更大變化，並令景觀更添趣味。

申請人指出，項目設有行人通道，並全天候開放予公眾出入。（城規會文件）

重置寵物公園有待進一步討論

同時，申請人擬落實一條高架行人走廊項目，提供一條南北走向通道，跨越東區走廊，並連接海裕街海傍及其毗鄰地區。申請人又指，會落實將原址的剩餘部份，打造為鰂魚涌海傍的海濱廣場，以方便未來與擬議的東區走廊板道連接。

同時，申請人亦會重置沿著海濱的寵物公園，惟公眾長廊及長濱廣場的設計詳情，包括重置寵物公園的位置，仍有待進一步設計及與政府討論。