【沙中線】政府專家堅持螺絲帽測試結果不合理　指供應商資料誤導

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊踏入第41日，政府委聘的獨立結構工程專家、香港大學土木工程系教授及系主任區達光繼續作供。代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding於庭上展示，螺絲帽供應商人和科技（BOSA）計算螺絲帽扭紋強度的表格及測試結果，並多番強調文件顯示絞牙只須扭入6圈，便能達到拉力強度具足夠安全；惟區達光不同意，並堅持認為BOSA去年就螺絲帽的測試結果「不合理、結果奇怪、不可信」。 委員會主席夏正民一度問及，承建商倘接受螺絲帽供應商所顯示的資料，文件提及安全方面會否出現誤導成份，區達光直言資料有誤導。

沙中線工程連環爆出醜聞。（資料圖片）

就Boulding多次指出，BOSA去年11月於佳力高試驗中心（Castco）就螺絲帽測試結果，顯示螺絲帽扭入6個螺紋便能發揮鋼拉強度705兆帕（MPa），意思指鋼筋與螺絲帽接駁屬完整。區達光表示測試結果不能確定，且正常測試做法是將鋼筋絞牙完全扭入螺絲帽後，才實施測試，而不是將鋼筋樣本部分扭入的做法。



螺絲帽完全扭入拉力竟比扭入六成低惹質疑



區續指，倘測試結果顯示螺絲帽扭入6成便是可靠，質疑「為何不將所有螺絲帽扭入6成就算」。故區強調，鋼筋每扭入多一圈，強度應會上升，惟測試結果則顯示鋼筋完全扭入後，其拉力為663兆帕竟低於扭紋扭入6成的拉力705兆柏，故認為測試結果十分奇怪且樣本並不足夠，正常情況要監察拉力強度，必須進行多次測試，不會只測試一個樣本。

區達光又指，BOSA就螺絲帽扭紋強度的表格，所顯示的數據只是計算、非實際測試。故現時僅著重鋼筋螺絲帽拉力強度是「過份簡單」，應一併考慮承重、應力等因素。

區達光（左）堅持螺絲帽測試結果不合理。（陳晶琦攝）

至於去年底各涉事方的專家證人召開會議後，簽署了一份聯合專家備忘錄。Boulding表示，當中所有涉事方的專家證人均認同工程毋須使用延性螺絲帽，且引述港鐵委聘的獨立結構工程專家Mike GLOVER的報告，顯示香港受地震影響的程度為中度至輕微，加上紅磡站並沒有十分強的地殼活動，故毋須使用延性螺絲帽。



區雖然同意香港的地震級數為中等至輕微，惟指出屋宇署《混凝土結構作業守則》有提及須使用延性螺絲帽，故除非有其他方案顯示所使用螺絲帽的強度不比守則差，否則須根據屋宇署的守則，且工程的設計應一併考慮地殼震動的方向、載重及沉降的風險，以確定結構堅固安全及具延性。