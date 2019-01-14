【沙中線】政府專家質疑螺絲測試結果「奇怪」　存兩大疑點

沙中線紅磡站獨立調查委員會下午續訊，政府委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系教授系主任區達光繼續作供。代表中科的大律師蘇信恩於庭上展示螺絲帽供應商人和科技（BOSA）去年底於佳力高試驗中心（Castco）測試鋼筋絞牙的文件，並質疑當中的內容。區達光檢視後，解釋紅磡站工程使用的鋼筋拉力強度為460等級，惟測試的鋼筋不是從工地取出，而是使用類似的螺類帽測試；惟文件顯示測試的鋼筋為900級別，當中發現有兩個奇怪之處，第一是測試結果鋼筋絞牙的各項表現，皆使用手寫數字，惟只有鋼筋級別並非手寫；第二為鋼筋絞牙拉力900的強度其後被刪去。 同時，區達光又指BOSA就測試工作，抽取一組五枝的鋼筋絞牙並扭入不同的長度，認為抽樣不足，應測試更多樣本以取得中位數及標準差，以檢視變動的範圍大小。

政府委聘的獨立結構工程專家區達光供稱，螺絲帽供應商BOSA的測試結果有兩處，令他「感到奇怪」。（陳晶琦攝）

對於東面連續牆的設計改動，區達光認為施工接縫存有應力及剪力，故設計經修改後需作出計算以評估結構安全。他提及，政府有聘請另一家公司Mannings計算相關結果，且由他與另一位同事負責督導，計算結果表面上看另人關注，惟他們所用的數據未必是最原始，形容「做咗唔太有幫助」，故應再評估實際情況，且計算工作可由港大的博士研究生負責，僅需時半天便能得出結果。

他續指，得悉設計顧問阿特金斯就有關施工接縫有列出計算，但質疑他們「係計緊另外一樣野、唔係計緊接合情況」。代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott其後指出，區的說法與其他涉事方的專家證人持相反意見，質疑區有參與去年各涉事方的專家證人召開的會議並簽署聯合聲明，為何仍會提出不同見解。



區解釋，當日的會議沒有任何議程，故開會討論時多次提出反對意見，倘一直不同意︳會議時間便會延長，加上當時感到「十分肚餓（I was starving）」，故最終簽署。

至於紅磡站工程是否屬上蓋工程（Superstructure）一直存在爭議，區達光表示不論東面及西面連續牆均屬地基工程，因相關結構一直連接至地底，故屬地基一部分。

夏正民：完全不懷疑涉事專家獨立性

委員會今早提及有報道質疑港鐵及禮頓專家證人的獨立性，代表禮頓的資深大律師石永泰及代表港鐵的資深大律師Philip Boulding先後強調其專家證人不涉及任何利益衝突。委員會主席夏正民亦表示，完全不懷疑涉事專家的獨立性；同時又指，政府公布紅磡站開鑿檢驗的測試結果，傳媒一直有報道及評論，惟委員會只會根據聽取的證供撰寫報告，不會考慮傳媒的報道，但不會忽視任何公眾的關注。