K-Swiss櫥窗設計員詐騙合約兼食差價　判囚10個月

運動用品公司K-Swiss前櫥窗設計員、「域高廣告製作公司」獨資東主黃英傑，及K-Swiss分判商「手作製創造有限公司」董事兼股東郭志堅，分別涉嫌行賄及詐騙總值150萬元的櫥窗廣告設計合約，並侵吞共約22萬元的差價，早前被廉政公署起訴，案件在區域法院審理，二人認罪，今日（15日）判刑，黃英傑被判入獄10個月，郭志被堅判須履行200小時社會服務。

廉政公署起訴K-Swiss前櫥窗設計員涉嫌行賄及詐騙，被告認罪並被判入獄10個月。（資料圖片）

黃英傑（39歲），K-Swiss前櫥窗設計員及域高獨資東主，早前承認2項罪名，包括1項欺詐及1項使用虛假文書的副本，被判入獄10個月，暫委法官何俊堯判刑時稱，黃英傑所犯的罪行嚴重，但考慮多項因素，包括其認罪及向前僱主償還約22萬元。

至於手作製董事兼股東郭志堅（35歲），早前承認項向代理人提供利益罪名，暫委法官稱，考慮多項因素，包括其認罪及家事，而判其履行200小時社會服務。

案情指，黃英傑於2012年9月3日至2015年9月3日期間，當時他是K-Swiss僱員，但無向K-Swiss披露其在域高的權益，並意圖詐騙而誘使K-Swiss將合約工程判給域高，而184份總值逾150萬元的櫥窗廣告設計合約因此判授予域高，黃英傑過程中侵吞共約22萬元的差價。

郭志堅於2014年12月5日誇大該項目工程費7,000元，指該差價是預留給黃英傑支付該次到澳門公幹的洒店及其他費用。事實上，該7,000元是給予黃英𠎀的賄款，以委聘郭志堅為K-Swiss進行工程。

案情透露，黃英傑於2012年8月17日使用一封由域高簽發的虛假推薦信的副本，意圖誘使K-Swiss接受為真文書副本。K-Swiss結果聘用他為櫥窗設計員。

K-Swiss在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由高級檢控官羅心怡代表出庭，並由廉署人員姚思浩及劉嘉華協助。