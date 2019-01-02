廉署控北京中原前顧問欺詐罪　涉誘使內地人2000萬存另一投資公司

廉政公署以欺詐罪控告中原集團內地附屬機構的一名前財務顧問，案情指在2012年8月26日至9月4日期間，涉事顧問向「資本投資者入境計劃」申請人及其母親，虛假地表示中原集團在香港沒有提供投資服務，意圖詐騙而誘使該申請人將共2,074萬元，轉帳至他們在另一間投資服務公司所持有的證券買賣帳戶，導致該公司得益或該申請人蒙受不利。

廉政公署公布落案起訴北京中原瑞豐投資諮詢有限公司（北京中原）前財務顧問劉佳林，控告她涉嫌在一宗「資本投資者入境計劃」移居本港的申請中，涉及欺詐。被告31歲，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條，將於明日（3日）被帶往東區裁判法院應訊。

中原集團舉報 元旦入境時被捕

廉署表示，早前接獲中原集團轉介貪污投訴，遂展開調查，而北京中原是中原集團在內地的附屬機構。被告劉佳林自2012年8月起未曾訪港，她在昨日（1日）入境香港時，在落馬洲管制站被廉署人員拘捕。

案情指，劉佳林案發時任職北京中原財務顧問，一名內地人士及其母親於2012年6月委聘北京中原，協助他們向入境事務處根據「資本投資者入境計劃」申請來港定居，而該計劃要求申請人在香港投資不少於1,000萬元在訂明投資資產，包括債券。

控罪指被告涉嫌於2012年8月26日至9月4日期間，向該申請人及其母親，虛假地表示中原集團在香港沒有提供投資服務，並意圖詐騙而誘使該申請人將共2,074萬元，轉帳至他們在另一間投資服務公司所持有的證券買賣帳戶，導致該公司得益或該申請人蒙受不利。不過事實上該申請人知悉中原集團，在香港亦有為該計劃申請人提供有關投資服務，他及其母親不會透過上述投資服務公司作出有關投資。