【尋黃燕玲】英國回港尋親　惜母親已逝　盼過年前與兄姊重聚

60年代在港出生，早在襁褓嬰兒時已被英國夫婦領養的Laura（原名：玉蘭），過去50多年來一直在英國長大，隨着養父母離世，自己榮升外婆，她決心回港尋親、尋根。 不諳廣東話的Laura，在熱心義工幫忙下尋親之放，可惜驚悉母親「頼蘇金」早於20年前已離世，她正努力透過義工幫忙，尋找有血緣關係的兄姊，包括「黃燕玲」、「黃水木」及「黃水娣」。

嬰兒時已被英國夫婦領養的Laura（原名：玉蘭），去年底回港尋親。（吳鍾坤攝）

Laura在出發前，為這趟尋親旅程定下了90天期限。踏入旅程的最後一個月，仍未能與親人相遇的她，卻形容此行得着多於預期。

1960年10月20日洪水橋出生

她解釋，雖然今次來港發現生母早於1997年離世，但至少增加了對媽媽的認識，包括得悉媽媽曾生產七名子女，而她是在生母40歲時出生，應屬年紀最小的，相信媽媽是在1960年10月20日，在洪水橋無牌屋內生下她，而該屋子是在好心人「鄧錦華」（又名: 鄧添）提供的。至於媽媽將她交給保良局照顧的原因，是經濟困難，加上媽媽患病須長時間留院，曾表示希望將來環境許可時能領回她。據她所知，部分兄姊已夭折，而自己及一個哥哥均被其他家庭領養了。



尋胞姊「黃燕玲」 胞兄「黃水木」「黃水娣」​

向生母送上擁抱的希望幻滅，Laura說，希望可與胞姊見面，感謝對方多年來對母親的照顧。



原來她在母親死亡證明文件中得悉，自己尚有一名現年約62歲的家姐「黃燕玲」，她在1997年時報稱居於沙田新翠邨新芳樓。她亦相信自己尚有至少兩名有血緣關係的兄姊：現年約70歲的大哥「黃水木」，及現年約66歲的家姐「黃水娣」。

計劃留港至下月14日情人節

現年58歲的她直言，當初鼓起勇氣來到香港尋親，是因為女兒希望知道更多家族的歷史，而自己亦希望尋根，但香港的住宿費用並不便宜，若能找到家人，將會延長留港期限，否則將按原定計劃，於下月14日離港。

尋親心切，Laura說，非常期待下月初的農曆新年，希望在過年前能與家人相認，「下月將是我首次（在港）正式過農曆新年，相信會是很特別的體驗。」但她明白，過於唐突會嚇倒別人，所以不諳廣東話的她，正透過尋親網站的義工，請紅十字會幫忙聯絡，希望能在尋親及不影響原生家庭兩者中作平衡。

我很想找到她們，但不希望嚇到她們，我只想跟她見面，打一個招呼，多謝她在我不在時，陪伴着我們的媽媽，如果她（黃燕玲）可以跟我見面，或者給一張家庭照，甚至是媽媽的獨照我看看也好，請她……請她……請她跟我見上一面！ 玉蘭（英文名：Laura）

在英國被視為奇怪的舉動 來港始發現實為華人普遍習慣



距離回航日子尚餘不足一個月，Laura除了四出尋人、走訪生母曾居住的地區外，亦捉緊時間，走訪不同地區，感受香港的文化及生活節奏，意外發現自己不少在英國人眼中「奇怪」的舉動，竟是不少港人的習慣。

從前我在英國多個被視為古怪、特別的習慣，來到香港後發現是很多人的日常生活習慣，例如很多長者都會在公園內打太極、拉筋、在游水前做熱身，但英國幾乎無人會這樣做；1960年代時，米飯不是英國常吃食物之一，但我兒時壓力大時便會想吃米飯，而飲溫水更是我多年來的習慣……多個無人教我的「奇怪」習慣，來到香港後，我終於明白為什麼了，可能是因為我都是這裡的一份子。 玉蘭（英文名：Laura）

她又說，即使最後未能聯絡上親人，她仍希望再次來港，享受香港獨有的文化氛圍。