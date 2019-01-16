港府斥176萬採購華為產品　包括存洩密風險路由器　未驗後門程式

華為通訊設備疑帶來國安疑慮，美國、澳洲、日本等國相繼宣布拒用。不過，背靠祖國的香港特別行政區政府，在兩年半期間斥資約176萬元購買190項華為產品，當中更包括曾遭美國知名的DefCon黑客大會公開批評有漏洞的路由器。港府承認，未有再檢驗華為產品是否含可遭外界截取資料的後門程式，原因是該產品「不應藏有後門程式或其他不恰當的功能」。 至於同樣被指有洩密風險、被多國封殺的中興通訊產品，則不在港府最新的常備承辦協議採購名單中。

華為在5G技術領域領先，但在多國被封殺。（美聯社）

創新及科技局局長楊偉雄回覆立法會議員質詢時表示，政府部門採購網絡設備產品，可以自行進行招標工作或通過政府資訊科技總監辦公室的《網絡設備及業務伺服器系統常備承辦協議》（《常備承辦協議》）揀選合適的產品。在2016年2月至2018年11月期間，政府部門通過《常備承辦協議》採購約190項「華為」產品，包括網絡交換器、路由器、其他配件如光纖收發器，光纖電纜用作連接光纖，以及風扇模塊用作冷卻設備，總開支約176萬元。

由於政府採購的網絡設備產品均為其他國際城市廣泛使用的品牌和型號，不應藏有後門程式或其他不恰當的功能，因此現行採購程序沒有加入相關的額外檢驗工作。

如果網絡設備由部門自行進行招標採購，相關資料如產品類別和開支等均由部門自行備存，資科辦沒有這方面的統計數字。而最新一份《常備承辦協議》的承辦商並沒有供應「中興」的產品，但政府未有解釋原因。

楊偉雄強調，為確保政府資訊系統和數據的安全和保障公眾私隱，政府部門的資訊系統和網絡設施必須在推出前及運行期間定期進行獨立的資訊保安風險評估和審計，並在有需要時改善，確保符合保安要求及規例。此外，機密和受限制的資料在儲存或傳輸時都必須加密。