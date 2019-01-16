議員批禁售電子煙令港人失選擇權　陳肇始：以市民健康為最大考慮

政府早前宣布將全面禁止電子煙，並計劃在本立法年度提出法例修訂建議，禁止入口、製造、銷售、分發及宣傳電子煙，社會各方均有不少意見。有立法會議員表示，外國不少國家並未全面禁售電子煙，質疑政府做法令香港人失去選擇權。 食物及衛生局長陳肇始在立法會回應質詢時說，當局政府正在草擬禁售電子煙、加熱煙等新型吸煙產品的條例草案，並希望在今個立法年度首讀。陳肇始表示，政府一直在積極進行控煙工作，吸煙率由80年代的20%，成功控制到10%，並計劃在2025年前將數字降低至7.8%。她並強調，政府以保障市民的健康為最大考慮，決定將全面禁售。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

批發及零售界議員邵家輝認為，外國許多國家並沒有全面禁售電子煙，如新西蘭、荷蘭、加拿大等，質疑政府做法將令港人失去選擇的權利，並表示英國公共衛生署曾有實驗證明電子煙霧化器對身體的傷害，較吸食傳統香煙至少低95%；同時亦有報告指出，並無證據顯示電子煙引致青少年吸煙。

陳肇始回應邵所提及之報告存在利益衝突，此前香港浸會大學則有研究表明，電子煙釋放出的煙霧存在有害物質，包括甲醛和重金屬等；同時電子煙等新型產品是否對青少年有吸引，目前並無一致意見，擔心一旦新產品面市，會重蹈覆轍。

陳肇始：電子煙始終不是健康產品

工業界議員吳永嘉質詢時表示，政府禁售對人體危害較低的電子煙，猶如在禁售酒精濃度較低的啤酒，反而允許烈酒存在，難取得平衡。陳則回應，電子煙儘管號稱危害較少，但仍然需要控制，始終不是健康產品，仍需要時間對新產品進行研究；她並呼籲市民使用政府的戒煙服務。