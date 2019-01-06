【電子煙】長期吸煙致牙周病　血管收縮　難察覺牙齦出血發炎

吸煙者患牙周病的機率比非吸煙者為高，並可高達5倍。根據研究指出，吸煙者較容易患牙周病有兩大原因。 第一， 吸煙導致輕微牙周病的徵狀不明顯─香煙中的化學成分如尼古丁會使微細血管收縮。牙周病初期徵狀是牙齦發炎，刷牙時容易出血，但由於吸煙者的血管收縮，出血現象變得不明顯，患者不容易察覺牙齦已經發炎，牙周病就會不知不覺地惡化。 第二，吸煙降低身體的抵抗力，從而降低牙周病患者的康復能力－香煙中的尼古丁成分會削弱牙周組織癒合能力，使組織復原緩慢，導致牙周病愈趨嚴重。 撰文：香港牙醫學會、香港牙周病學及植齒學會 牙周治療科醫生馮建裕

近年吸煙習慣漸趨年輕化，也流行吸食電子煙。（資料圖片／羅國輝攝）

近年吸煙習慣漸趨年輕化，也流行吸食電子煙：電子煙是電子尼古丁傳送系統，通過加熱一種溶液傳送氣霧供使用者吸用。當中除了尼古丁外，成分也包括丙二醇，可能還有甘油和添味劑。而其中有些釋放物還有其他化學物質，有些被視為有毒物質及致癌物。

長期吸煙人士都有「煙屎牙」。（牙醫馮建裕提供）

電子煙銷量翻120倍 均有尼古丁等有害物質

吸煙與健康委員會於2015年所進行的「控煙政策調查2015」發現，八成五受訪者（85.4%）聽說過電子煙產品。而年輕人吸煙者（15至29歲）使用電子煙的比率（15.8%）顯著較30歲以上的人士為高。電子煙的全球銷量由2008年約2000萬美元急升逾120倍至2015年的接近35億美元，情況令人關注。

其實，吸食電子煙也同時將有害物質如尼古丁吸進身體，跟吸食傳統香煙分別不大。

世界各地已經有研究證實吸煙除了會嚴重影響身體健康外，對口腔健康亦帶來一定的影響。

定期檢查牙齒，有助及早發現牙患。（視覺中國）

吸煙對口腔健康所帶來的不良影響包括：

1 產生難聞的口氣。 2 容易造成牙漬、影響儀容。 3 較易患牙周病。根據不同研究顯示，吸煙者患牙周病的機率比非吸煙者高，並可高達5倍。 4.使牙周病情惡化。尼古丁降低身體抵抗力，導致牙周病惡化。 5 較易患口腔癌。吸煙者患口腔癌的機率比非吸煙者高出3.4倍。

根據不同研究顯示，吸煙者患牙周病的機率比非吸煙者高，並可高達5倍。(視覺中國)

已知吸煙有這麼多不良影響，大家就不要開始吸煙的習慣。若果需要尋求支援及協助戒煙，請聯絡「香港吸煙與健康委員會」24小時熱線：2838 3266 或 「衞生署綜合戒煙熱線」：1833 183。

吸煙是引致牙周病、口腔癌和其他疾病的風險因素。在進行口腔檢查和治療，牙醫可擔當重要角色，推廣不吸煙和生活模式並給予戒煙忠告。