【渣馬死因】10K跑手猝死裁死於自然　官斥賽會須讓參加者知風險

24歲見習工程師4年前首次參加渣打香港馬拉松10公里賽，離終點數百米倒下，被送往醫院搶救，翌日不治。死因裁判法庭早前就其死因展開研訊，今（16）裁定他死於自然，而導致死亡的疾病為心臟猝死。死因裁判官並有作出建議，直指田總需要加強宣傳，讓參加者知道存在風險，認為現只要求參賽者簽署自願承擔風險的棄權協議書並不足夠。

死者吳卓諭參加2015年渣打馬拉松時喪命。（網上圖片）

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因心臟猝死致命

死者吳卓諭於2015年1月25日，參加渣打香港馬拉松的10公里賽，臨近終點前倒下，送院後死亡。裁判官黃偉權排除死者於倒地或被搶救時受創死亡，裁定他死於自然，而導致死亡的疾病為心臟猝死。死者的母親及胞姊在庭內落淚，幾位中學好友也有到庭聽訊。

指報名表上提醒字句不夠顯眼

官續向主辦賽事的香港業餘田徑總會及當值的醫療輔助隊、消防救護提出建議。

他認為，田總應加強提醒參加者健康風險的忠告。官指，報名表上雖印有提醒字句，但毫不顯眼，參加者未必看到；而印有提示的10公里手冊指引在比賽日前一段時間才派發，跑手讀到後也不夠時間準備。

要參賽者簽意願書不足夠

官續指，參加渣打馬拉松的跑手達十萬，田總需要廣泛宣傳，讓參加者知道存在風險，單單要求參賽者簽署表示自願承擔風險的棄權協議書並不足夠。官再提及，田總稱19年前已有考慮向參加者派發問卷，以讓跑手更留意自己的身體狀況，惟至今仍未有決案，促田總就此案盡快改善安排。

死因裁判官黃偉權認為主辦單位只叫參賽者簽意願書認為並不夠。（資料圖片）

醫療輔助隊應加人手

官又建議，醫療輔助隊應於終點附近增設更多人手及自動體外心臟去顫器。他謂，當日有784名隊員及28名醫生當值，亦有單車巡邏隊，但非每位都備有對講機。他說，發現死者有異的隊員當時以自己的手機求助，但未有人接聽，後再報警。官解釋，明白資源有限，難安排數量龐大的設備，但認為於終點設更多人手及物資屬更好的安排。

官向消防救護總區提兩項建議

一．檢討消防救護員使用前自動體外心臟去顫器前必須做2分鐘心肺復甦法的指引。官謂，救護車到達前，醫療輔助隊隊員已為死者施行過心肺復甦法。他強調自己非專家，但認為消防救護員到場後要再做心肺復甦法的指引迂腐。

二．於馬拉松比賽日當值的救護車上設置自動胸部按壓系統。他指，此儀器昂貴，未必可為全港所有的救護車配備，但為賽事的值日救護車配備，屬合理及可行的做法。

渣打馬拉松2019將於下月17日舉行。

案件編號：CCDI-45/2015(JC)