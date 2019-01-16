【渣馬死因】死者胞姊哭訴弟未得適當急救　怒斥AED機得個擺字

24歲見習工程師4年前於渣打馬拉松10公里賽倒下，翌日不治，死因裁判法庭今（16日）裁定他為心臟猝死。死者胞姊庭外落淚指胞弟人生短暫，形容他是有承擔，願意回饋社會的青年。她謂前期急救至關重要，指醫療輔助隊應負最大責任，批評高層將統籌工作包裝得完美，隊員的供詞則曝露安排不當。她質疑隊員竟不清楚俗稱AED機，即自動體外心臟去顫器之位置，斥隊方「得個擺字」、「擺100部都冇用，擺1000部都冇用。」

死者吳卓諭是一台阿仙奴球迷。（親友提供照片）

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胞姊哭稱難以釋懷

死者胞姊吳頴瑜（下稱：吳）被問到研訊終有結果有無釋懷，她不禁哭道：「我唔知咩叫釋懷。」她形容胞弟自小聽話，不用父母操心，學業優異之餘，熱心社會公益，但他的人生亦太短暫。

覺醫療輔助隊最大責任

她指醫療輔助隊要負最大責任，高級行動及訓練主任徐允智把統籌工作說得很美好，惟前線人員的供詞將所有的安排不當原形畢露。她謂，隊方連最基本的對講機也準備不足，並質疑若有人暈倒或心臟不適，隊員亦只會包紮。

覺AED機得個擺字

吳續道，隊方沒給予隊員指引，有人不知道如何聯絡臨近終點設有AED機的急救站。吳說：「即係佢哋根本冇諗住用部機AED機，係得個擺字嘅啫。」並謂：「擺100部都冇用，擺1000部都冇用。」吳形容整家人對此感詫異，沒想過在這體育盛事當值、隸屬政府的急救隊伍如此差劣。

日前街馬有跑手幸得AED機保命

吳強調AED機非常重要，指3日前的「香港街馬2019」有名28歲跑手一度心臟停頓，幸得聖約翰救傷隊施用AED機，恢復心跳。相較之下，更顯得其胞弟未有獲得最適當的急救。此外，她透露有跑手向她指醫療輔助隊隊員施行心肺復甦法時「唔夠力」等。

她質疑隊方設備不足外，對隊員的急救能力也有顧慮。她希望醫療輔助隊能就裁判官的建議改善，提及今年渣馬即將舉行，不希望有其他人經歷同樣的傷痛。