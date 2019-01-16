政府津助僱主聘殘疾者　僅3成僱員成功工作逾一年　

殘疾人士就業困難，勞工及福利局局長羅致光今(16日)書面回覆指，勞工處設有「就業展才能計劃」，向僱主發放津貼，以鼓勵他們聘用殘疾者，過去4年成功就業的個案徘徊約800宗，15至16年數據顯示，僅分別有30%及28%殘疾僱員成功工作逾12個月，大部分屬自行離職，與未能適應、欲轉換工作環境等有關。 羅又提到，勞工處已加強措施，包括增加津貼額，及延長就業培訓支援，期望可向僱主提供更多經濟誘因，促進殘疾人士就業機會。

不少殘疾人士反映求職就業有困難。(資料圖片)

羅致光就立法會質詢提交書面回覆，有議員關注殘疾人士就業情況，羅致光回覆指，勞工處的「就業展才能計劃」會向僱主發放津貼，鼓勵僱主聘用殘疾求職人士，並為他們提供培訓及支援。2015年至2018年期間，錄得的就業個案分別有811宗、816宗、802宗及796宗。在2015年及2016年，則分別有241宗及230宗個案的僱用期超過12個月。

勞工處於去年9月已加強措施 聘殘疾求職人士可獲津貼

羅又補充指，勞工處於去年9月推出加強措施，包括僱主每聘用1名有就業困難的殘疾求職人士，可獲發的最高津貼額增加16,000元至共51,000元；及最長津貼期由8個月延長至9個月。去年社會福利署亦檢討了「陽光路上」培訓計劃，於2018-19年度起，向參與計劃的殘疾學員所提供的就業後支援跟進期，由6個月延長至12個月。政府不時檢視各項計劃，並積極鼓勵社會各界及政府部門採取適當措施，期望促進殘疾人士實習和就業機會。