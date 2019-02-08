六合彩新春金多寶1億頭獎全攻略　投注站利「一路向西」

六合彩新春金多寶明日（9日）晩上9時半攪珠，近8,000萬金多寶撥入今期攪珠，香港賽馬會估計10元一注獨中頭獎，幸運兒可捧走1億元巨獎。超級六合彩頭獎當前，當然吸引不少市民投注碰運氣，由於近年新春金多寶頭獎，全都是排隊買彩票中巨獎，故很多人都會選擇到投注站購買彩票。 根據馬會資料顯示，新春金多寶彩票的投注站似乎較利西方，除了近年售出頭獎彩票投注站均位於香港的西面外，過去20年來更有上環干諾道西投注站是唯一同一期新春金多寶售出2張頭獎彩票的投注站，大利西方可謂有跡可尋。

天水圍投注站曾在2017年六合彩新春金多寶攪珠售出頭獎彩票。(文雪萍攝)

去年幸運兒捧走近6700萬元頭獎 新春金多寶最高

《香港01》參考馬會提供的新春金多寶攪珠結果資料，發現過去5年除2015年無人中頭獎，其餘4年有5注頭獎彩票，由6間投注站售出，分別是尖沙咀寶勒巷投注站；天水圍投注站；粉嶺名都投注站；屯門市廣場投注站；樂富投注站及元朗青山公路投注站。

其中比較特別的是這6間投注站中，共有4間位於九龍西及新界西，其中去年售出1注中頭獎彩票的元朗青山公路投注站，該名幸運兒捧走逾6,677萬元，成為歷年新春金多寶最高頭獎得主。另外，上環干諾道西投注站在2013年新春金多寶攪珠，更同時售出2張中頭獎彩票，反映出這項金多寶似乎大利西方。

近年六合彩新春金多寶頭獎彩票銷售地點 攪珠日期 投注站 2018年2月20日 元朗青山公路1注 2017年2月1日 尖沙嘴寶勒巷1注；天水圍1注；粉嶺名都0.5注 2016年2月11日 屯門市廣場1注 2015年2月22日 無人中頭獎 2014年2月4日 樂富0.5注 資料來源：香港賽馬會

新春金多寶是馬會其中一項歷史悠久的金多寶，早於1986年推出，當年頭獎彩金1,400萬，至今舉辦了33年，共創造逾70多位頭獎得主，其中1987及1988年均有9注中頭獎，是歷年中頭獎注數最多。