六合彩新春金多寶頭獎「旺」電腦票　近5年自選號碼全軍盡墨

六合彩新春金多寶攪珠周六晚（9日）9時半舉行，是期攪珠頭獎基金有機會高達1億元，一旦幸運兒10元一注獨中頭獎，會是歷來六合彩頭獎最高派彩。 若要捧走超級六合彩頭獎彩金，有兩大重要資訊不可不知，便是近年新春金多寶頭獎得主，都是到投注站排隊買彩票中獎；另一項是全部頭獎得主都是買電腦彩票中獎，自選號碼彩票「全軍盡墨」。

想中六合彩新春金多寶頭奬，莫非必須學之前的幸運身，親身到投注站買電腦票？（資料圖片）

近五年3注單式電腦票中頭獎

根據香港賽馬會提供予《香港01》的資料顯示，過去5年新春金多寶攪珠，只有2015年無人中頭獎，而其餘4年有5注（4個1注及2個0.5注）中頭獎，全部是購買彩票，同時都以電腦揀選號碼。其中3個1注中，是買6個號碼的單式電腦票，其餘1注買7個字複式電腦票、0.5注買7個字複式電腦票和0.5注買8個字複式電腦票中獎。

從有關資料可以見到，「大包圍」策略近年似乎亦不利新春金多寶，若選擇8個字以上的複式投注方式，會變成必輸的盲門方法。

過去5年六合彩新春金多寶頭獎得主，全部都是買電腦票中獎，明顯是電腦完勝人腦。(資料圖片)

近年六合彩新春金多寶頭獎彩票的投注方式 攪珠日期 投注方式 2018年2月20日 1注單式電腦票 2017年2月1日 1注單式電腦票；1注單式電腦票；0.5注8個字複式電腦票 2016年2月11日 1注7個字複式電腦票 2015年2月22日 無人中頭獎 2014年2月4日 0.5注7個字複式電腦票 資料來源：香港賽馬會

位於天水圍置富嘉湖二期的天水圍投注站，被視為近年最旺門的六合彩頭獎投注站。（資料圖片）

天水圍投注站近年最旺

另一方面，現時全港十大旺門投注站中的第一位，仍然是中環士丹利街投注站，根據馬會網站資料顯示，由1994年起至去年11月15日，該投注站共售出47次頭獎；第二位是屯門市廣場，售出40次頭獎。

不過，位於天水圍置富嘉湖二期1樓的天水圍投注站，在2014年至2018年10月11日，累計共售出12張六合彩頭獎彩票，走勢比現時十大旺門投注站更凌厲，被視為近年最旺門的六合彩頭獎投注站。

10及49成兩大最旺號碼

此外，自六合彩號碼由2002年7月4日增至49個後，截至今年1月15日累積出現次數最多的號碼是10號 （達389次）和49號（387次），緊隨其後是22號（382次）及9號(378次)等。

至於歷來六合彩最高的頭獎獎金，是2013年12月10日的攪珠，該期頭獎一注中，頭獎獎金為90,951,590元。