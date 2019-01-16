【新界東北】政府：無可能每人都拍手叫絕　惟發展計劃料耗資千億

新界東北新發展區工程即將上馬，政府去年中推出新特惠補償措施，包括放寬寮屋戶的賠償，由上限60萬元增至120萬。發展局將向立法會申請第一階段主體工程及其餘詳細發展的撥款，涉款達328.6億。此外，受影響重建戶可獲賠償最多達7.326億，連同其他土地徵用及特惠津貼另有133.35億元。換言之，整個發展區單計第一階段成本，已涉款近500億。依此推算，若連同餘下工程造價及收地成本，整個新界東北發展項目成本或近千億元。 面對當區村民或堅持不遷不拆，發展局發言人表明，難以滿足所有人，「無可能每人都拍手叫絕。」

新界東北新發展區工程即將上馬，發展影響的古洞北及粉嶺北村民，所發放的特設現金津貼費用最多為7.326億元。（梁鵬威攝）

立法會發展事務委員會將於下周討論古洞北、粉嶺北新發展區的撥款申請。根據文件，第一階段的前期工程費用，即包括地盤平整、擴闊粉嶺公路等基礎工程，以及遷置位於新界北缸瓦甫的警察設施等，總計約328.6億元。

此外，受發展影響的古洞北及粉嶺北村民，所發放的特設現金津貼費用最多為7.326億元，另外首階段土地徵用及其他特惠津貼為133.35億元。

當局預計在今年首季諮詢立法會工務小組委員會，最快今年中取得撥款。

整個新界東北發展項目共提供71,800個單位，當中48,500個單位為公營房屋。（梁鵬威攝）

整個發展計劃料破千億

連同收地、特惠金及工程等開支，首階段工程成本約470億，新發展區餘下階段約114公頃的收地及清拆費用，則會留待2023年再向立法會申請撥款。

然而，今次第一期工程及收地估算費用分別約180億及133億，合共約313億，而其餘階段涉及收地的面積比首階段多1.5倍，料所涉的工程費用將會增逾倍，換言之，整項新界東北發展成本估計勢破千億。

翻查過去資料，新界東北最初擬發展古洞北、粉嶺北及坪輋/打鼓嶺三大區，發展局最終於2013年「拍板」優先發展古洞北、粉嶺北，時任發展局局長陳茂波曾透露整項計劃將耗資1200億元。

當局預料首階段受影響住戶共445人，估計當中約一成屬於不合資格「上樓」的村民。（梁鵬威攝）

「大部分村民對新方案表現正面」

發展局發言人表示，當局於去年中提出新的賠償安置，大部分村民對新方案表現正面，「無可能每個人都拍手叫絕，但可以話進入有傾有講嘅階段。」

當局預料首階段受影響住戶共445人，估計當中約一成屬於不合資格「上樓」的村民。發言人又指已接觸約77%的住戶，過半村民願意接受資格審查，預計最快可於今年首季完成審查。整個收地及清拆工程將影響1500名住戶，共約4200人。

被問到若有村民不願意遷出，會否影響工程進度，當局坦指不希望有抗爭行動，「但要百分之一百願意離開，相信都唔太實際。」當局稱過去政府亦有處理相關情況的經驗，希望拒絕遷出的村民屬少數。

立法會發展事務委員會將於下周討論古洞北、粉嶺北新發展區的撥款申請。（梁鵬威攝攝）

古洞北及粉嶺北新發展區預計於今年下半年展開收地及清拆行動，當局指約有50戶鄰近石仔嶺附近的村民最先受影響，住戶需要在2019至2021年陸續遷出。受影響的業務經營者約有141人，發言人指已接觸所有作業者，最快今年第一季可完成資格審查。

石仔嶺花園約160名長者需提前遷移

受發展影響，石仔嶺16間安老院將會分兩期清拆，以配合2023年落成的新福利綜合大樓，發展局發言人表示，當中有3間安老院舍需提前清拆，料約160名院友受影響，當局正商討制訂方案，使該批長者可同區暫遷。

整個發展項目共提供71,800個單位，當中48,500個單位或近7成為公營房屋，可容納188,100新增人口，預計2023年首批居民入伙，基建工程2031年完工。首階段可提供約1.8萬伙公營房屋，首幅公屋地會於2022年推出。