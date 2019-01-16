【小一統一派位】適齡學童減逾8000人　專家授填表技巧：可更進取

教育局今日（16日）公布《2019年度統一派位各小一學校網選校名冊》，而小一統一派位選校程序將於下周六（26日）及周日（27日）進行。按照早前預計，2019/20學年小一適齡學童人數，料較本學年、即2018/19學年減逾8,000人，至5.73萬人。教育局表示，根據自行分配學位階段後的情況，預計參加2019年度統一派位的申請兒童約28,750人，較去年減少5,315人。 有升學專家指出，因應今年適齡學童人數開始大跌、雙非學生數目大減，家長可採取更進取的選校策略；惟家長在填寫選校表格的甲部及乙部時，需留意箇中差別，各有技巧。

趙榮德認為，家長今年可採取更進取的選校策略。（資料圖片）

趙榮德：冇必定獲派心儀學校策略

小一統一派位表格分成兩部分，包括甲部「不受學校網限制」，最多可填選3間學校；以及乙部「按學校網分配」，最多可填選網內30間學校。

升學專家、喇沙書院前副校長趙榮德首先強調，家長必須清楚統一派位的「大抽獎」性質，即是不存在必定獲派特定學校或心儀學校，只能採取更好的選校技巧或策略，提升獲派機會。他直言，若有人聲稱具備「必定獲派心儀學校」的策略，很大機會屬誤導或欺騙。

趙榮德表示，家長清楚上述大原則後，便可開始着手填表，而今年適齡學童人數及雙非學童數目大減，家長可採取更進取的選校策略。

教育局今日（16日）公布《2019年度統一派位各小一學校網選校名冊》。（資料圖片）

甲部策略（最多可填選3間學校）：

在第一選擇中，填寫所屬校網「最心儀學校」，與乙部的第一選擇一致； 如家長還有更多本校網或其他校網的心儀學校，而相關學校的「心儀程度」與甲部第一選擇相等；若同屬「最心儀學校」，則可將其填入甲部第二選擇及第三選擇。 資料來源：升學專家趙榮德

不建議填滿甲部三個志願

至於家長是否必須全填甲部三個選擇？趙榮德解釋，家長要視乎自己是否有三間「最心儀學校」，若有則可全數填入。惟他認為，避免將「次心儀學校」填進甲部，原因是根據派位機制，一旦已在甲部獲派學校，便不會處理乙部選擇；如此意味，一旦於甲部獲派「次心儀學校」，便會喪失入讀「最心儀學校」的機會。

乙部策略（最多可填選30間學校，選校次序1至30）：

選擇次序1：填寫所屬校網「最心儀學校」，與甲部的第一選擇一致； 選擇次序2：「退兩步開闊天空」，填選「第四心儀學校」； 選擇次序3：填選「第五心儀學校」； 乙部首三選擇最重要，需認真填選； 應盡量填滿30個選擇。 資料來源：升學專家趙榮德

若家長將所有心儀名校，順序填入乙部的選擇次序，趙榮德直言是「自殺式填法」，亦是很多家長的常犯錯誤。他解釋，因為相關心儀名校的競爭相對激烈，很容易變成「1間心儀學校唔得，7間心儀學校都唔得」的地步。

因此，趙榮德建議「退兩步開闊天空」，將所屬校網的心儀學校排序後，填寫乙部時，將「第四心儀學校」及「第五心儀學校」，分別填進「選擇次序2」及「選擇次序3」，以保障派位結果，避免滿盆皆落索。

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學童數字跌亦不宜太放鬆

升學專家梁永樂指，雖然新學年適齡學童大幅下降，但家長亦切忌太放鬆，因為雖然適齡學童減少，但事實上亦難以估算其他家長的選校情況，因此無論「甲一」或「乙一」選擇，均應填上最心儀的學校，然而「乙二」、「乙三」的選擇或可作後備考慮。

他指，以往適齡學童人數未有減少時，家長的第二、三選擇，或已是其他人的第一選擇；然而，當學童人數減少時，或會令第二、第三選擇「較鬆動」；但因首志願為最重要，家長不應肆意或太放鬆，「因為唔知其他人點揀，而且派位靠運氣。」

另外，梁永樂又提醒，早前若有報讀私校或直資學校，若只在心儀學校的候補名單，家長不妨再撰寫一封自薦信；此外，若有家長已希望為叩門作準備，宜開始簡單整理子女的個人履歷表。

資助小學校長會主席張勇邦亦提醒，雖然學童人數下降，但不應「太進取」：「人數少係全港少，不是當區少，亦有各別區域有加派，而且受追捧學校、王牌學校永遠多人追捧，假設由1,200人選擇，跌至1,000人選擇，是否等於成功率會提高？」

張勇邦強調，選校應適合子女，留意學校風格、教學模式，否則長遠影響子女學習；此外，若在統一派位胡亂搏取「王牌機會」，待有需要到合適程度的學校叩門時，反顯示「非心甘情願選擇，似迷途羔羊亂撞！」