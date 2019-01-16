入境處提高26項服務收費　多次通用回港證加至170元

入境事務處將於今年3月25日調整部分服務收費，包括簽發簽證、旅行證件、基因測試，以及送遞旅行證件到香港以外地方等，料收費調高9%至21%，發言人指收費項目對大部分市民的日常生活影響輕微，對一般營商活動的影響亦十分有限。 有關修訂規例將於1月23日提交立法會，收費調整將在有關立法程序完成後生效。其中，26項調整收費項目，包括多次通用的回港證，將由現時的140元提高至170元；限用一次的回港證則由46元加價至55元。

入境處擬提高26項服務收費，將提交立法會審議。（政府文件截圖）

據保安局向立法會提交交件顯示，最近一次按2018至19年度價格的成本檢討顯示，現時就入境處的辦理各項收費服務而收取的費用，只能收回全部成本的25 %至76%。為逐步收回全部成本及避免收費的升幅過大，根據政府調整收費的一般指引，當局建議將這些服務的應繳費用調高9%至21%。

其中多次通用香港特別行政區回港證的申請費用，不論有效期是否須受額外限制，建議由140元提高至170元；限用一次的回港證則由46元提高至55元。據資料，回港證是簽發給香港居民，作往返內地及澳門之用。如申請人是香港永久性居民，或已獲准在香港不受條件限制居留，便有資格申請。回港證共分為兩類：限用一次的單程回港證，有效期為6個月；多次通用的回港證，有效期5年。