【免遣返聲請】申請人等候司法覆核許可　當局擬修例可照遣送離境

針對有來港人士提出免遣返聲請而滯港，保安局提出修訂《入境條例》，檢討免遣返聲請審批及上訴機制，包括訂明提出聲請時限、遣送程序等，若三個月內在無「非常特殊」和「無法控制」的情況，逾期提出將不獲處理。 立法會保安事務委員會今日（8日）討論，有議員關注，文件提及在羈留時限方面，當局正考慮，「可不受任何普通法原則限制」繼續羈留聲請人，質疑有關的法律基礎，及關注聲請人在提出司法覆核期間就被遣送出境，或會影響當事人尋求法律意見。保安局局長李家超表示，會聆聽意見，當局目標於今年上半年向立法會提交條例草案。公民黨郭榮鏗動議，當局須就修訂內容尋求獨立法律意見及公眾諮詢，但被否決。

當局擬修例訂明，就聲明不成立人士的羈留程序，不受普通法原則限制。（資料圖片）

文件提到，在目前《入境條例》下，入境處在進行遣送程序及審核免遣返聲請時有權羈留有關人士，若入境處不能在合理時間內完成審核或遣送程序，則不能長期羈留，阻延因素包括積壓大量聲請、受聲請人阻延、需更長時間等候部分國家發出證件等，故當局正考慮若「相關人士不被羈留會對人命或財產構成風險，可不受任何普通法原則限制繼續進行羈留」，以及考慮加入條文，即使有關人士已經提出相關司法覆核許可申請或法律援助申請，除非已獲法庭許可，否則入境處仍然可以將他們遣離香港。

新民黨議員容海恩表示，自己本身都有做該類案件的當值律師，支持有關修訂內容，但關注遣送的法律基礎及羈留時間。人民力量陳志全及公民黨郭榮鏗關注當局稱考慮不跟從普通法原則，當中的準則；民主黨涂謹申形容是「危險的先例」，未有法庭司法覆核的許可前就遣送，萬一被遣返的當事人就是獲批許可的2%，屆時將衍生處理問題，關注該新條文會否引發更多的法律爭拗，有無外地案例，促請提供律政司相關意見。

2%獲批准司法覆核

李家超解釋，今次會議目的都是聆聽意見。他解釋，當聲請人被入境處確認申請不成立，當局便已可以遣送有關人士，但在機制下獲賦予權利提出上訴，再經上訴委員會審核，考慮加入新條文，目的是確保有法律基礎予不同選項，故在聲請人在就聲請結果提出司法覆核前，已經過兩次審批程序。

據司法機構資料，高等法院原訟法庭接獲有關免遣返聲請的司法覆核許可申請，自2015年的103宗，颷升至2017的1,006宗，截至上月中，已接近3,000宗。目前法庭已處理約1,000多宗，只有約2%獲批准申請許可，李家超表示，目前機制被濫用，要有嚴謹的措施。