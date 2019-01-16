【流感高峰】兩嚴重個案　女嬰併發嚴重肺炎危殆　男嬰併發腦病變

衞生署衞生防護中心今日（16日）公布兩宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，患者均為11個月大嬰兒。其中患有長期病患的女嬰自14日發燒及呼吸困難等病徵，診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，現時情況危殆；男嬰則同樣有發燒情況，診斷為甲型流感併發腦病變，現時情況穩定，其父親及祖母分別出現上呼吸道病徵及患甲型流感入院。兩嬰兒均沒有接種今季季節性流感疫苗。 至於幼稚園爆發個案方面，中心公布有5間幼稚園、共109名學童中招，當中共15名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，全部情況穩定。

11個月大女嬰確診甲型流感併發嚴重肺炎，情況危殆，留醫威爾斯親王醫院兒科深切治療部。（資料圖片）

長期病患女嬰入兒科ICU 情況危殆

衞生防護中心公布，一名有長期病患的11個月大女嬰，自14日起出現發燒、咳嗽和呼吸困難等病徵，同日入住威爾斯親王醫院，昨日轉去兒科深切治療部，現時情況危殆，其鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。

中心初步調查顯示，她沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的兄長早前曾出現上呼吸道病徵，已求醫，無需入院，現時情況穩定。病人的其他家居接觸者至今沒有出現病徵。

生防護中心發言人表示，為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學童如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。（資料圖片）

男嬰頭部和手腳震抖 父、祖母都不適

另有一名11個月大男嬰亦證實甲型流感併發腦病變，現時情況穩定。該男嬰自9日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和疲倦等病徵。他在10日出現頭部和手腳震抖，並於同日入住瑪麗醫院。

初步調查顯示，他沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的父親早前曾出現上呼吸道病徵，並已求醫。病人的祖母曾因甲型流感入住瑪麗醫院，經治療後現已出院，其祖父則因其他健康原因在同一醫院留醫。三人現時情況穩定，病人的其他家居接觸者至今沒有出現病徵。

5幼稚園109名學童齊患流感

至於幼稚園爆發個案方面，深水埗崇真小學暨幼稚園有20名學童受影響，包括8男、12女，介乎3至5歲，自4日起先後出現病徵。全部人均已求醫，3人需入院接受治療，其中2人經治療後已出院。全部病人情況穩定。3名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

九龍塘國際英文幼稚園（羅福道）有21名介乎3至6歲的學童受影響，為11男10女，自8日起先後出現病徵，全部人均已求醫，1名學童需入院接受治療，經治療後已出院。所有病人情況穩定。3名受影響學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

紅磡國際英文幼稚園（海濱南岸）有23名介乎2至3歲的學童，自4日起先後出現類似病徵，全部人均已求醫，1名學童需入院接受治療，經治療後已出院。所有病人情況穩定。2名受影響學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

灣仔區香港靈糧堂幼稚園的個案涉及11男10女，共21名學童，介乎3至6歲，自4日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。當中20人已求醫，1名學童需入院接受治療，經治療後已出院。全部病人情況穩定。5名受影響學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

青衣英基國際幼稚園爆發的流感樣疾病個案，涉及24名學童，包括10男14女，年齡均為4歲，以及1名女職員。他們自14日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。當中23人已求醫，2名受影響學童需入院接受治療，1人經治療後已出院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已到該五間學校視察，並建議所需感染控制措施，預防呼吸道感染。所有學校正接受醫學監察。衞生防護中心發言人表示，為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學童如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。他們應求診及避免上學，直至退燒後48小時。學校亦應正確地量度和記錄學生體溫。