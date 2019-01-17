【骨灰龕發牌】審批會議首召開　屯門思親公園有望成首個領牌龕場

《私營骨灰安置所條例草案》自2017年6月生效，規定私營骨灰龕場必須領有牌照或相關文書才能繼續經營。有關文書申請日期去年3月29截止，截止至今近11個月，發牌委員會今日（17日）舉辦首個公開會議，會議針對屯門思親公園的申請。私營骨灰安置所發牌委員會副主席葉國謙透露，會議前已初步確定龕場早前遞交的文書符合條例規定，會上將進一步審批思親公園的牌照申請，委員會將於會議後再召開閉門會議，預計最快2至3日後可發出首個牌照。 葉國謙指公開會議是牌照審批的必然會議，他指審批需時較長，又指發牌速度要加快，但有龕場的心態仍未準備好，導致發牌程序有延誤。他透露位於香港南區薄扶林大口環道9號的東華義莊申請進度亦稍為領先，有望可較快獲審批。

屯門思親公園為發牌委員會首個開會審批的私營龕場，料有望成全港首個領牌龕場。（資料圖片／陳芷昕攝）

屯門思親公園位於屯門楊青路25號，正申請兩項指定文書，今日會議是審批其牌照申請。根據他們提交發牌委員會的文件顯示，思親公園佔地約2,790平方米，是次牌照申請涉及9,996份骨灰。另一方面，思親公園就已安放的1240份骨灰，申請暫免法律責任書，發牌委員會另行處理當中。

發牌委員會今日早上的公開會議為時僅約16分鐘，出席人士包括思親公園代表、發牌委員會成員、骨灰辦代表等。會上只有兩人提問，發牌委員會主席賴黃淑嫻及委員會成員方文傑，分別查詢該龕場代表，於春秋二祭的處理方法及會否長久營運等。

思親公園需要申請牌照的骨灰有9996份，加上提交申請時已安放的1240份骨灰，場內將有超過1.1萬個龕位。（資料圖片／陳芷昕攝） 發牌委員會網站顯示，至去年3月29日申請截止，共收到144間私營骨灰安置所提交的指明文書申請。當中有20個已向發牌委員會提交申請，包括蓮池淨苑、光孝仙苑 ( 香港 ) 有限公司、善緣、善果、天罡隆義、極樂寺、思親公園、尸羅精舍、地藏殿、青松仙苑、光留園、香港道德會屯門善慶洞、聖廟(孝思堂及孝思祖堂)、青雲觀、娑羅精舍、覺塵禪寺、祥隆企業有限公司、統光有限公司、圓覺禪院、益豐管理有限公司、青山寺及佛緣精舍。

位於新界屯門青山村178號C的善緣，將成為第二個舉行審批會議的私營龕場，會議將於1月31日舉行。（資料圖片／陳芷昕攝）

根據發牌委員會網頁，同樣位於屯門的私營龕場「善緣」將獲安排在1月31日上午10時舉行公開審批會議，如一切順利可獲批准成為另一個領牌龕場。思親公園及善緣，在網頁上的申請狀況，均為已發出「須符合要求通知書」。此外，黃大仙的志蓮淨苑普同塔申請狀況亦一樣。