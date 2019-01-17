【保母虐兒】女同志情侶虐待友人4歲女致腦血腫　判入獄34及32月

女同志情侶為友人照顧4歲女兒時，卻對女童諸加虐待，不但對女童拳打腳踢，又掌摑女童，並用書夾夾女童耳朵至女童哭訴求原諒，被捕後認曾捏女童下體及點著火機放女童大腿之間，致女童失知覺才告知其母把女童接走。女童送院後發現有腦血腫並要即時進行開腦手術，幸而最後能活過來。該對女同性情侶，早前承認虐兒，案件今（17日）在區域法院判刑，暫委法官何俊堯直斥二人對如此脆弱的心靈下手，行為令人髮指。兩人分別被判34及32月。

保母虐兒案兩名女被告：陳天佑（左）及馮嘉寶（右）。（被告facebook圖片)

+ 6 + 5 + 4

女童母在獄中認識首被告

兩名女被告依次為陳天佑（37歲）及馮嘉寶（42歲）。兩人被指於2017年11月1日至12月1日期間，在旺角花園街一單位內虐待女童X。陳又承認一項管有危險藥物，及一項管有擬用作吸毒器具的罪名。陳被判入獄2年10月，馮則被判入獄2年8月。

女童仍經常想起事發經過

暫委法官何俊堯判刑時引述女童創傷報告指，在事發前數月女童已被診斷出患過度活躍症，小肌肉及語言發展遲鈍，學習有困難，而女童母為毒品依賴者，經常交女童及其孖生妹妹「細孖」予他人照顧，而則女童在事後失眠，經常回想事發經過，未能估計對女童未來的影響，需要接受長期心理評估及監察。

女童母返內地結婚才把女交被告照顧

代表首被告的律師求情時透露，首被告在獄中認識女童X的母親，女童母曾給她500元照顧X10日，首被告亦有為女童煮食及買約2,000元給X。其後女童母返內地結婚，再把X交首被告照顧，卻分毫未付。律師指首被告本性不壞，只因女童不聽話才施以體罰。

發現女童失知覺才通知其母

案情指，女童X的母親在獄中認識陳，而陳與馮則是情侶。於前年11月，女童母又把一對孖女交給陳照顧，但陳指兩名孩子在一起時十分頑皮，女童母在同月22日把「細孖」帶走，之後想把X帶走時卻不得要領。

陳於同年 12月1日致電女童母，指X失去知覺，但經施行心肺復甦法後已恢復意識。女童母即與X的親父趕到陳的住所，發現X已在半昏迷狀態，且遍體瘀傷，並即把女兒送院及報警。X送院後即時接受開腦手術，終於在同年12月5日清醒及能自己呼吸後拔喉。

捏女童下體因女童不穿褲

兩被告均在警誡下稱，因X講大話而打她。陳在錄影會面承認曾多次掌摑X和拳打她腹部，又曾捏X的下體，以懲罰對方不穿褲子。此外，陳亦曾點著火機放X的腳邊，該處之後生水泡。除此以外，亦曾獨留X在家。她對X所做的事感抱歉。馮則承認，曾拳打和掌摑X。警方亦在兩被告的住所找到微量冰毒和吸食器具。

女童出現腦血腫需即開腦

女童送院後經電腦掃瞄，發現其腦部有硬腦膜下血腫，其中一處的厚度達2.1厘米；她亦有腦腫脹的問題。X入院當天即進行緊急開腦手術，須切開右邊顱骨減壓，顱骨並需鑽孔入腦室引流管。X手術後一度出現肺炎，及敗血性休克，幸最終康復，她於去年12月5日清醒及能自己呼吸後拔喉。

片段見女童被虐哭著求原諒

女童母親事後亦從朋友手中得到一段影片，片中所見女童曾被人用鐵夾夾鼻，痛哭下仍遭兩被告粗言責罵的情況，X在片中顯得驚惶失措，不斷啜泣，又謂：「對唔住契媽。」

案件編號：DCCC293/2018