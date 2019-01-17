【保母虐兒】女童被虐至徬徨地雙手發抖　官斥覺無寬大兩被告餘地

女同志情侶為朋友看管4歲大女兒時，把女童虐待至腦血腫，女童並需接受開腦手術，事後其母亦從其他朋友收到女童被虐的片段，該片段亦有在庭上播出，片中所見，女童遭人用鐵夾鼻，並哭著向「契媽」求原諒。法官判刑時亦提及這事，並指他見片中的女童當時雙手發抖，十分徬徨，惟兩被告仍不斷責罵，認為兩被告是向女童發洩，直言覺此案非單一事件，認為對兩被告沒有寬大處理的餘地。

首被告陳天佑（右）與次被告馮嘉寶（左）分別被判入獄34及32月。(被告facebook圖片)

認為被告以捉弄女童為樂

暫委法官何俊堯判刑時提到女童曾被人用鐵夾夾鼻的影片中，他留意到女童當時雙手發抖，顯得徬徨，但兩被告陳天佑及馮嘉寶仍不斷怪責女童，明顯是惡意洩憤，以惡意捉弄女童為樂，而非教導女童。

女童難管教非藉口

何官指雖然兩被告均來自破碎家庭，不懂照顧幼童，加上女童有過度活躍症及專注力缺乏，可想而知是較難於管教，但這些非犯罪的藉口。兩被告當時受女童母親所託照顧女童，但兩被告不但有負所託，更對如此脆弱的心靈下手，行為令人髮指。

相信實際遭施襲情況更嚴重

何官又指，雖案中沒證據直接指出兩被告蓄意施襲，但二人當時身為照顧者，相信女童身上的瘀傷、擦傷、燒傷必是二人所致，二人明顯罔顧女童身心或致永久傷殘，何官對二人解釋女童出現腦硬膜血腫或因撞到衣櫃，表示有所保留，而女童沒有出現永久創傷屬不幸中之大幸，但稱相信實際施襲情況比二人在警誡下所承認為嚴重。

女童母亦是毒品依賴者

他又引述女童創傷報告指，女童本身有過度活躍症，小肌肉及語言發展遲鈍，及學習困難等，而女童母亦是毒品依賴者，女童和其孖生妹妹「細孖」常交多他人照顧。女童今次事件後亦常失眠及回想起事件，暫仍未能估計事件對女童的影響。

律師指被告「心急教仔」

兩名被告：陳天佑，37歲，及馮嘉寶，42歲，承認於2017年11月1日至12月1日在旺角花園街一單位內虐待女童X。陳並管有危險藥物，及管有擬用作吸毒器具的罪名。陳被判入獄2年10月，馮則被判入獄2年8月。

首被告律師求情時透露，女童母親稱要回內地結婚，故把女童交首被告照顧，亦沒有「擺低錢」。律師指，事發時由於女童不肯穿褲子及說謊，首被告「心急教仔」，用錯方法，並非存心傷害女童。