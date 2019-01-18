【骨灰龕發牌】屯門22龕場申牌照冠全港　月底審批第二個龕場牌

私營骨灰安置所發牌委員會昨日（17日）召公開會議，審批《私營骨灰安置所條例》生效以來首個龕場牌照申請，料屯門思親公園將成首個獲發牌的龕場，而委員會今個月底將審批第二個同樣位於屯門的「善緣」骨灰安置所。 翻查資料，全港共有144個龕場提交指定文書申請，當中有111個龕場申領牌照，屯門區佔了22個，比率達20%，是全港各區當中最多，其次為紅磡區及沙田區，均有16個骨灰安置所牌照申請。

位於新界屯門青山村178號C的善緣，將成為第二個舉行審批會議的私營龕場，將於1月31日審議。（資料圖片／陳芷昕攝）

善緣申請涉及逾7500份骨灰

善緣位於新界屯門青山村178號C，由聯合和平宗教(香港)有限公司自2012年起營辦，骨灰安置所佔地650平方米，總樓宇建築面積約371.6平方米，包括兩座骨灰安置所大樓及一個冥鏹爐。善緣的牌照申請涉及7,532份骨灰，申請時善緣已安放了1,400份骨灰，善緣同時就當中的1,374份骨灰申請暫免法律責任書。

私營骨灰安置所發牌委員會已向善緣發出「須符合要求通知書」，並安排於1月31日召開會議審批其牌照申請。

144個龕場提出申請

現時發牌委員會共收到來自144個龕場的指定文書申請，其中屯門區共有22個龕場申請牌照，是全港各區之冠，而紅磡及沙田均有16個牌照申請。

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牌照申請、豁免書、暫免法律責任書之別

在《私營骨灰安置所條例》生效之後，各私營骨灰安置所需重新向發牌委員會提交指定文書申請，文書申請有三類，其中只得申請「牌照」的骨灰安置所，獲發牌後可售賣或出租龕位，而申請「豁免書」或「暫免法律責任書」的龕場，均不可售賣或新出租龕位。

獲發「豁免書」的龕場只能持續營運在2014年6月18日前已「上位」的骨灰位，而獲發「暫免法律責任書」的龕場若同時申請牌照，可持續營運在2017年6月30日前已「上位」的骨灰位。

「暫免法律責任書」的期限僅得三年，惟只能續期一次，意味領取暫免法律責任書的龕場若最終未能獲發牌照，最多只能營運多六年。