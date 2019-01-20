【新身份證】36萬外傭都要換證　僱主組織倡帶同外傭一齊辦理

更換新智能身份證去年底展開，一般居民則由本周一（21日）起按出生年份開始換證，首批為1985至1986出生的香港身份證持有人，他們須於3月30日或之前辦理，逾期屬違法。 但原來現時人數逾36萬的外籍家庭傭工，亦須如本港市民，按出生年份更換身份證，不過外傭圈卻流傳錯誤訊息，以為他們毋須換證。香港家庭傭工僱主協會會長容馬珊兒，促入境處加強宣傳，並倡議參考今次新增的「關愛措施」，讓僱主可帶同外傭一齊更換身份證。

入境事務處預計整個更換計劃，需時四年完成。（資料圖片／余俊亮攝）

新身份證計劃於去年12月27日啟動，首批換證人士包括特首林鄭月娥和主要官員、行政會議及立法會議員、部分紀律部隊人員等。一般居民則由本周一（21日）起，按出生年份分階段更換身份證。入境事務處預計整個換領身份證計劃，大概需時四年完成。

外傭圈流傳不用換證 僱主協會促入境處加強宣傳

一如過去換身份證計劃，所有持香港身份證的居民均需更換，並不只限於永久居民或內地新移民，同時亦包括數十萬外傭和暫准居港人士，均需按出生年份安排更換。不過，本地外傭圈，卻流傳他們不用換證的訊息，甚至有僱主也以為外傭可獲豁免。

香港家庭傭工僱主協會會長容馬珊兒表示，本港外傭眾多，較難接收有關更換新身份證的資訊，更直言「佢哋根本唔會知」。

容馬珊兒提醒僱主，外傭與其他市民一樣都需換身份證，故她已建議入境處，加強向外傭宣傳，或參考今次新增的「關愛措施」，讓僱主帶外傭一同更換身份證。

建議僱主通融 預留時間讓家傭更換身份證

由於全港9間智能身份證換證中心的辦公時間為星期一至六早上8時至晚上10時， 星期日及公眾假期不辦公，容馬珊兒擔心，有不少外傭未能於辦公時間辦理換證手續，她呼籲僱主通融，讓外傭能按時更換身份證。

入境處教兩招 可30分鐘內完成手續

全港設9間換證中心，每日可處理約7,700個辦理新證申請，當中約一成至兩成名額會預留作即日取籌，讓未有電子預約的申請者可即日辦理。入境處助理處長（個人證件）陳天賜早前提醒市民先預約及填妥表格，可令整個換證過程更順利和快捷，預計少於30分鐘便可完成整個申請手續。

入境處於今次換證計劃中加入「關愛措施」，每名市民可帶同最多兩位年長親友一同辦證。（余俊亮攝）

推「關愛措施」便利長者及行動不便換證

另外，入境處於今次換證計劃增設「關愛措施」，針對長者和行動不便的人士，他們毋須獨自換證或等到最後階段；每名65歲以下換證居民，在所屬出生年份更換階段，可帶同最多兩名65歲或以上長者一齊換證，三人一次過辦理手續。

入境處亦將於今年第2季推出到訪換證服務，屆時服務範圍將逐步擴展至全港超過1,000間已登記的安老院舍和殘疾人士院舍等，讓行動不便人士可以等候上門換證服務。

所有持香港身份證居民均需換證，包括外傭。（資料圖片）

+ 5 + 4 + 3

逾期未換證 可被罰款5000元

而按照《人事登記條例》第7B（3）條，任何人士如無合理辯解，而未能在指明換證限期內換領新身份證，即屬違法。違例者可被檢控，一經定罪，可被判罰款5,000元。

然而，任何人若在指明換證限期內身處香港以外地區，則毋須於限期完結前趕回香港換證。申請人只須在返港的30天內前往任何一間智能身份證換領中心補辦手續便可。