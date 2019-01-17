方國珊被女地主索償案　被原告指明知項目涉買丁權　方拒絕回答

西貢區區議員方國珊被女地主追地及索償案續審，無律師代表的方今(17日)出庭作供，並接受女地主的律師盤問，律師直指方當年和生意拍檔有爭拗，後來達成和解，方繼承逾10個發展項目。律師當時方雄心萬丈，打算賺大錢，又熟悉發展丁屋程序，更知道過程中要買丁權。方國珊卻堅稱對項目內容不知情，法官也不禁質疑，若她不知情又怎樣計投放資金，並舉例說：「如果(發展項目)係港珠澳大橋，咪幾10億？」

方國珊出庭自辯，被原告律師追問發展項目涉買丁權，方在法官解釋可能涉刑事程序後拒回答。（朱棨新攝）

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原告為已故何淑明的遺產執行人、何的孫兒關雄盛。而本案有21名被告，除方國珊(下稱方)和一間和她有關連的公司，另外18名被告均曾經或現時持有該地的人士；地政總署署長亦是被告之一，由律政司代表應訊。

原告直指方接項目想賺好多錢

方國珊今出庭自辯，並接受原告律師盤問。原告律師指，方和地產公司其他股東有爭拗，雙方於1997年簽下和解協議。根據協議，方繼承了合共13個發展項目，包括本案項目。原告律師指，方當時雄心萬丈，「諗住賺好多錢」，同時她很熟識發現丁屋的程序，才「食咁多項目」。方強調：「我係有理想既」，同時亦需履行承諾，如為何淑明建屋。

聲稱不知項目內容法官也質疑

但方又稱當時並不知多個項目的內容。法官不禁質疑，若她不知內容，如何計算投放多少資金，又說：「如果係港珠澳大橋，咪幾10億？無可能架嘛。」

被問套丁問題即佢答

原告又指，方在繼承發現項目時，是知道要處理如何發展丁屋，包括買丁權，亦向何淑明解釋「套丁」，方否認。原告續問，是次發展土地上申建丁屋時，什麼時候得知原居民需到地政署作出法定聲明，聲明該原居民是該地的唯一業權擁有人。法官聽到原告提問，亦有向方作出提示，指法律上定明，若有問題令答方招致刑事檢控，是有權拒答的。方即拒絕回答。

法官提醒方無需演講

此外，原告的代表大律師和法官多番指，方國珊未有正面回答問題。如被問及是否打算發展多個項目，以求「購大錢」，方先指是希望幫為女地主建屋，繼而又講到她公司在1998和2003年經營困難。法官也禁不住說：「Thanks for your speech(多謝你的演講)。」但再次提醒她回答問題時無需演講，集中答問題。原告律師亦禁不住問方：「方小姐，你既耳仔係咪有問題？」

方庭上求改供詞稱職員打錯

方在作供起初要求修改其證人陳述書，如「本人(方國珊)向何婆婆(何淑明)解釋」，將「本人」改為田宅行(方和他人當時合組的公司)。原告一方的大律師質疑竟有6個「手民之誤」，方解釋在2011年仍有律師代表，是職員「聽錯、打錯」。惟她之後在庭上改稱，是她向律師口述時，「混淆」本人和田宅行。法官隨即指方講了不同版本，方最終確認是職員「打錯」。

案件編號：HCA265/2012